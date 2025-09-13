Μελέτης Ηλίας για την σχέση του με την σύζυγό του: «Μας πήρε η μπάλα της καθημερινότητας και ζητήσαμε βοήθεια από κάποιον ειδικό»

Τον Μελέτη Ηλία παρακολουθήσαμε το Σάββατο (13/9) το απόγευμα στην εκπομπή «Μαμά-δες». Ο γνωστός ηθοποιός, στη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε στην οικογένεια που έχει δημιουργήσει με την Θέμιδα Βουτσινά. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είναι μαζί σχεδόν 20 χρόνια, ενώ παντρεύτηκε πριν από 15 χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την Κοραλένια και τον Δημήτρη.

Μεταξύ άλλων, ο Μελέτης Ηλίας παραδέχτηκε στη συνέντευξή του πως έχει τύχει να την πατήσει και να μην ακούσει τα παιδιά του, αλλά να λέει αυτό που θέλει εκείνος.

«Η Θέμιδα έχει τον τρόπο να το αποφεύγει. Εγώ είμαι λίγο ξεροκέφαλος, καταλαβαίνω το λάθος και την πατάω ξανά. Όσο περνάνε τα χρόνια αρχίζει και μπαίνει νερό στο κρασί μου, αλλά είμαι από αυτούς που… Είναι σκληρό αυτό που θα πω, αλλά είναι μία αλήθεια, χρησιμοποιείς την εξουσία μέσα στην οικογένειά σου και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό, γιατί ξέρεις ότι ο άλλος δεν έχει καθόλου δύναμη ούτε να μιλήσει και να αντικρούσει αυτά που λες, ούτε θέμα διάπλασης, ούτε θέμα μυαλού, ούτε θέμα εμπειρίας. Πρέπει να κάνεις λίγο αυτό το βήμα πίσω!», εξήγησε ο ηθοποιός.

Σε ερώτηση για το αν σαν ζευγάρι έχουν χάσει την ισορροπία τους με την Θέμιδα Βουτσινά, ο καλλιτέχνης απάντησε πως: «Μας πήρε η μπάλα της καθημερινότητας, με θέματα, προβλήματα και υποχρεώσεις.

Αυτό που έξυπνα κάναμε από μεριάς μας ήταν να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον ειδικό, που ξέρεις ναι μεν ότι είναι λίγο ταμπού ακόμα, δυστυχώς, αλλά αν τολμήσεις και κάνεις το βήμα και αψηφήσεις το ότι είναι ταμπού θα βγεις τρομερά κερδισμένος

Γιατί στην ουσία ένα τρίτο πρόσωπο, αμερόληπτο, που ακούει απλά τα γεγονότα, θα σου πει ακριβώς αυτά που πρέπει να ακούσεις. Ακόμα και με τον κίνδυνο να σου δώσει τόσο κατάματα το πρόβλημα, που να πρέπει να πάρεις μία δραστική λύση, ακόμα και να χωρίσεις. Είναι προτιμότερο ένα διαζύγιο, από μία τοξική καθημερινότητα».