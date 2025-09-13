Λουκία Παπαδάκη: «Δεν είμαι καθόλου υπερπροστατευτική μητέρα, ο γιος μου με εμπιστεύεται και μου ανοίγεται»

Στην πρεμιέρα της εκπομπής «Τζενeρέισον ΣΚ» ήταν καλεσμένη το Σάββατο (13/9) η Λουκία Παπαδάκη. Η γνωστή καλλιτέχνις με την επιτυχημένη πορεία στον χώρο της υποκριτικής, που συμμετέχει στην σειρά της ΕΡΤ «Ηλέκτρα», περιέγραψε το πώς είναι ως μητέρα και πώς μεγάλωσε τον γιο της και εξήγησε τον λόγο που ακολούθησε αυτόν τον δρόμο.

Μιλώντας για το πώς είναι ως μητέρα, η Λουκία Παπαδάκη εξήγησε ότι: «Δεν είμαι καθόλου υπερπροστατευτική. Είμαι μητέρα, αλλά τον γιο μου τον μεγάλωσα για να φύγει και να πετάξει. Αυτό έκανε!

Τον μεγάλωσα για να είναι τόσο ολόκληρος, όσο περνάει από το δικό μου χέρι, δυνατός, στιβαρός, με ξέχειλη αγάπη και τρυφεράδα, ούτε να φοβάται να την δώσει, ούτε να την πάρει. Από κει και πέρα ο ουρανός δεν έχει όρια».

Ακόμα, η ηθοποιός ανέφερε πως: «Μου λέει τα μυστικά του, με εμπιστεύεται και μου ανοίγεται. Ξέρει ότι δεν θα τον κριτικάρω, δεν θα τον κρίνω ποτέ… Όλα αυτά που έχουμε ακούσει εμείς… Είναι δύο τα τινά, ή θα τα αναπαράγεις ακριβώς και με πιο ακραίο τρόπο, ή θα αποτραβηχτείς τελείως και θα ανοίξεις έναν τελείως διαφορετικό δρόμο και με τελείως διαφορετικό καμβά.

Γιατί ξέρεις ότι όσο κι αν προέρχεται από αγάπη, δεν κάνει καλό. Επιτέλους, να θυμόμαστε ότι αυτά τα πλάσματα που βγαίνουν από μέσα μας, είναι μοναδικοί, διαφορετικοί και ανεπανάληπτοι άνθρωποι».