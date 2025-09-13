Λουκία Παπαδάκη: «Δεν είμαι καθόλου υπερπροστατευτική μητέρα, ο γιος μου με εμπιστεύεται και μου ανοίγεται»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Λουκία Παπαδάκη

Στην πρεμιέρα της εκπομπής «Τζενeρέισον ΣΚ» ήταν καλεσμένη το Σάββατο (13/9) η Λουκία Παπαδάκη. Η γνωστή καλλιτέχνις με την επιτυχημένη πορεία στον χώρο της υποκριτικής, που συμμετέχει στην σειρά της ΕΡΤ «Ηλέκτρα»,  περιέγραψε το πώς είναι ως μητέρα και πώς μεγάλωσε τον γιο της και εξήγησε τον λόγο που ακολούθησε αυτόν τον δρόμο.

Μιλώντας για το πώς είναι ως μητέρα, η Λουκία Παπαδάκη εξήγησε ότι: «Δεν είμαι καθόλου υπερπροστατευτική. Είμαι μητέρα, αλλά τον γιο μου τον μεγάλωσα για να φύγει και να πετάξει. Αυτό έκανε!

Τον μεγάλωσα για να είναι τόσο ολόκληρος, όσο περνάει από το δικό μου χέρι, δυνατός, στιβαρός, με ξέχειλη αγάπη και τρυφεράδα, ούτε να φοβάται να την δώσει, ούτε να την πάρει. Από κει και πέρα ο ουρανός δεν έχει όρια».

Ακόμα, η ηθοποιός ανέφερε πως: «Μου λέει τα μυστικά του, με εμπιστεύεται και μου ανοίγεται. Ξέρει ότι δεν θα τον κριτικάρω, δεν θα τον κρίνω ποτέ… Όλα αυτά που έχουμε ακούσει εμείς… Είναι δύο τα τινά, ή θα τα αναπαράγεις ακριβώς και με πιο ακραίο τρόπο, ή θα αποτραβηχτείς τελείως και θα ανοίξεις έναν τελείως διαφορετικό δρόμο και με τελείως διαφορετικό καμβά.

Γιατί ξέρεις ότι όσο κι αν προέρχεται από αγάπη, δεν κάνει καλό. Επιτέλους, να θυμόμαστε ότι αυτά τα πλάσματα που βγαίνουν από μέσα μας, είναι μοναδικοί, διαφορετικοί και ανεπανάληπτοι άνθρωποι».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

9 τροφές που βάζουν «φωτιά» στο κρεβάτι – Προσφέρουν καλύτερες στύσεις, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Julianne Moore: Τι της συνέβη και άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή – Η νόσος που φοβάται

Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε θα καταβληθούν- Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα

Επιστροφή ενοικίου: Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου του 2026 για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το λευκό αυγό στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα

15 – 21 Σεπτεμβρίου: Η πιο τυχερή μέρα κάθε ζωδίου – Aφήστε το σύμπαν να σας ευνοήσει
περισσότερα
19:24 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Γιούλικα Σκαφιδά: «Το πρώτο βράδυ στο σπίτι με το μωρό ήταν καταστροφικό» – Η εξομολόγηση για την ζωή της μετά την γέννηση του γιου της

Καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμά-δες», η οποία προβλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/9), ήταν η ...
18:55 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Άννα Βίσση: Η επική ανάρτηση λίγες ώρες πριν από την πρώτη της συναυλία στο Καλλιμάρμαρο

Δύο συναυλίες που αναμένεται να γράψουν ιστορία θα δώσει η Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο. Η πρώτ...
18:39 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Βαρύ πένθος για την Εύη Φραγκάκη: «Θα ήθελα να γράφω ατέλειωτες λέξεις, για να γιορτάσω τη ζωή σου…»

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές βιώνει η Εύη Φραγκάκη, καθώς έφυγε από την ζωή ένα πολύ αγαπημένο τ...
17:47 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Παναγιώτης Κουτσουμπής: Αγκαλιά με την Κατερίνα Καινούργιου – Η ρομαντική φωτογραφία που δημοσίευσε

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είναι μαζί από το 2024. Το ζευγάρι γνωριζό...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος