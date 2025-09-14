Ζελένσκι για drone στη Ρουμανία: Προφανής επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία – Το «κλειδί» για την αποδυνάμωσή της

Με αφορμή την παραβίαση από ρωσικό drone του εναέριου χώρου της Ρουμανίας, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε την ανάγκη μείωσης της κατανάλωσης ρωσικού πετρελαίου, υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα περιορίσει σημαντικά την ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σαφή θέση των Ηνωμένων Πολιτειών, καλώντας όλες τις χώρες να επανεξετάσουν τις προμήθειές τους και να στραφούν σε εναλλακτικούς εταίρους αντί της Ρωσίας.

«Σήμερα, η Ρουμανία έθεσε σε ετοιμότητα μαχητικά αεροσκάφη εξαιτίας ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drones) στον εναέριο χώρο της. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το drone διείσδυσε περίπου 10 χιλιόμετρα εντός του ρουμανικού εδάφους και κινήθηκε στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ για περίπου 50 λεπτά. Επίσης σήμερα, η Πολωνία απάντησε στρατιωτικά στην απειλή των ρωσικών επιθετικών drones.

Στην πραγματικότητα, ρωσικά drones βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, συμπεριλαμβανομένων των βόρειων περιοχών, πρακτικά κατά μήκος των συνόρων με τη Λευκορωσία. Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, ο εναέριος χώρος της Λευκορωσίας χρησιμοποιήθηκε επίσης για την είσοδο στον ουκρανικό εναέριο χώρο προς τη Βολυνία.

Ο ρωσικός στρατός γνωρίζει ακριβώς πού κατευθύνονται τα drones του και πόσο μπορούν να παραμείνουν στον αέρα. Οι διαδρομές τους υπολογίζονται πάντα. Αυτό δεν μπορεί να είναι σύμπτωση, λάθος ή πρωτοβουλία κατώτερων αξιωματικών. Πρόκειται για προφανή επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία – και αυτό ακριβώς πράττουν. Μικρά βήματα στην αρχή, και τελικά μεγάλες απώλειες.

Γι’ αυτό η δράση πρέπει πάντα να είναι προληπτική, βασισμένη στην αρχή ότι δεν υπάρχουν μικρές στρατιωτικές απειλές από εκείνους που έχουν συνηθίσει να καταστρέφουν την ανεξαρτησία και τις ζωές των άλλων. Η Ρωσία έχει συνηθίσει σε αυτό και πρέπει να νιώσει τις συνέπειες.

Χρειάζονται κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Χρειάζονται δασμοί στο ρωσικό εμπόριο. Χρειάζεται συλλογική άμυνα – και η Ουκρανία έχει προτείνει στους εταίρους της τη δημιουργία ακριβώς αυτού του συστήματος προστασίας. Μην περιμένετε δεκάδες Shahed και βαλλιστικούς πυραύλους πριν πάρετε επιτέλους αποφάσεις.

Today, Romania scrambled combat aircraft because of a Russian drone in its airspace. According to current data, the drone penetrated about 10 kilometers into Romanian territory and operated in NATO airspace for around 50 minutes. Also today, Poland responded militarily to the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2025

Καλώ όλους τους εταίρους να σταματήσουν να ψάχνουν δικαιολογίες για να μην επιβάλουν κυρώσεις — την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την ομάδα των G7, την ομάδα των G20. Η ειρήνη είναι ένας δρόμος — ένας δρόμος που πρέπει να διαβούν από τον πόλεμο στην ειρήνη. Όλοι πρέπει να βαδίσουν σε αυτόν τον δρόμο, και οι κυρώσεις αποτελούν μέρος του. Αν ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, πρέπει να αναγκαστεί να την αποδεχτεί.

It is necessary to reduce the consumption of Russian oil, and this will definitely reduce Russia’s ability to fight. We can hear the position of the US, and this position should be heard by all who still choose supplies from Russia rather than from other partners. pic.twitter.com/vCyLJiigEy — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2025

Είναι αναγκαίο να μειωθεί η κατανάλωση ρωσικού πετρελαίου, και αυτό σίγουρα θα μειώσει την ικανότητα της Ρωσίας να πολεμά. Ακούμε τη θέση των ΗΠΑ, και αυτή η θέση πρέπει να ακουστεί από όλους όσους ακόμη επιλέγουν προμήθειες από τη Ρωσία αντί από άλλους εταίρους.»