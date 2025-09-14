Ευγενία Σαμαρά: «Η συντροφικότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μου, δεν έχω υπάρξει σε τοξική σχέση»

Την Ευγενία Σαμαρά υποδέχτηκαν στην εκπομπή τους το Σάββατο (13/9) ο Τάσος Ιορδανίδης και η Ζωή Κρονάκη. Η επιτυχημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων, μίλησε και για το γεγονός πως η συντροφικότητα παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή της, ενώ εξομολογήθηκε πως δεν έχει υπάρξει σε τοξική σχέση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Ευγενία Σαμαρά ανέφερε πως: «Η συντροφικότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μου, είναι απαραίτητη για μένα, είμαι πολύ συντροφικός άνθρωπος και το καταλαβαίνω από το πόσο ωραία νιώθω και πόση ασφάλεια και οικειότητα, όταν δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες και στη δουλειά».

Σε ερώτηση για το αν έχει υπάρξει μέσα σε τοξική σχέση, η ηθοποιός απάντησε: «Δεν έχω υπάρξει σε τοξική σχέση. Δεν καταλαβαίνω και τι ακριβώς λέμε τοξικό. Γενικά χρησιμοποιούμε σήμερα διάφορες λέξεις όπως “αυτός είναι τοξικός”. Τι σημαίνει ότι “αυτός είναι τοξικός”;

Δεν καταλαβαίνω ακριβώς, αλήθεια το λέω. Θεωρώ ότι δεν εννοούμε όλοι το ίδιο πράγμα. Γιατί να έχω υπάρξει σε μία τοξική σχέση; Από τη στιγμή που κάτι δεν θα το ονομάσω εγώ τοξικό. Θεωρώ και θα είναι καλό για όλους μας να αναλάβουμε την ευθύνη μας μέσα στα πράγματα!».