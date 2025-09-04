Ευγενία Σαμαρά: Οι τελευταίες φωτογραφίες από το ταξίδι-όνειρο στον Καναδά και το μήνυμα ζωής

Ευγενία Σαμαρά: Οι τελευταίες φωτογραφίες από το ταξίδι-όνειρο στον Καναδά και το μήνυμα ζωής

Η Ευγενία Σαμαρά συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από το μεγάλο της ταξίδι στον Καναδά, με την τελευταία ανάρτηση να ξεχωρίζει όχι μόνο για την εντυπωσιακή εικόνα, αλλά και για το βαθύτερο μήνυμα που τη συνόδευε.

Η ηθοποιός, σε μια από τις πιο όμορφες στάσεις της διαδρομής της, επέλεξε να σταθεί στα γαλαζοπράσινα νερά του Taylor River στη νήσο Βανκούβερ, πριν αφήσει πίσω της το μαγευτικό τοπίο και επιστρέψει στην Ελλάδα.

Η φωτογραφία της με μαγιό, μέσα στη φύση του Καναδά, τράβηξε αμέσως το βλέμμα των διαδικτυακών της φίλων. Όμως, περισσότερο από την εικόνα, ήταν τα λόγια της που έκαναν αίσθηση. Η ίδια έγραψε πως η εμπειρία αυτή της θύμισε πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να συνηθίσει την ομορφιά γύρω του και να πάψει να εκπλήσσεται.

Με διάθεση φιλοσοφική, η Σαμαρά τόνισε ότι το «κλειδί» στη ζωή είναι να αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα σαν να είναι η πρώτη φορά. Είτε αυτό αφορά τον ίδιο μας τον εαυτό, τους φίλους μας, τον σύντροφό μας ή τον κόσμο που μας περιβάλλει, η στάση αυτή, όπως σημείωσε, είναι εκείνη που κρατά ζωντανή τη μαγεία της καθημερινότητας.

Οι εικόνες από το Taylor River δεν ήταν απλώς εντυπωσιακές. Απέδειξαν για ακόμη μια φορά πως η Ευγενία Σαμαρά ξέρει να συνδυάζει ταξίδια που μοιάζουν με όνειρο με λόγια που κουβαλούν βάθος και έμπνευση. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει όχι μόνο να μοιράζεται εμπειρίες, αλλά και να εμπνέει όσους την ακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

