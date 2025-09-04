Κόνι Μεταξά: Καθόμουν με τον Νίκο Καρβέλα και του έφτιαχνα κοτσιδάκια τα μαλλιά

Η Κόνι Μεταξά μίλησε στο περιοδικό ΟΚ! σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, όπου αποκάλυψε προσωπικές στιγμές από τα παιδικά της χρόνια αλλά και τους καλλιτέχνες που την ενέπνευσαν. Η τραγουδίστρια θυμήθηκε τις επισκέψεις γνωστών ονομάτων στο σπίτι της, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόσωπο που θεωρεί το απόλυτο είδωλό της.

Η ίδια εξήγησε ότι, όταν ήταν μικρή, κάθε φορά που ερχόταν ο Σάκης Ρουβάς στο σπίτι, εκείνη κλεινόταν στο δωμάτιό της γιατί τον φοβόταν. Όπως είπε: «Ναι, είναι αλήθεια. Όταν όμως ερχόταν ο Νίκος Καρβέλας, καθόμουν μαζί του και του έφτιαχνα κοτσιδάκια τα μαλλιά. Θυμάμαι ότι ήταν ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος, χαιρόμουν να είναι στο σπίτι μας».

Μιλώντας για τους Έλληνες καλλιτέχνες που την ενέπνευσαν, η Κόνι Μεταξά τόνισε: «Σίγουρα η Άννα Βίσση, είναι το είδωλο μου».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως την έχει γνωρίσει και από κοντά, τονίζοντας τον θαυμασμό της: «Ναι και είναι τυπάρα. Τα συνδυάζει όλα φανταστικά. Είναι καλλιτεχνάρα και φωνάρα και τρομερή showoman. Βγάζει 100% συναίσθημα με τον τρόπο που τραγουδάει. Τα νιώθει όλα. Για μένα είναι “η απόλυτη”».