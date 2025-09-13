Γαλλία: Ο Πρωθυπουργός αποσύρει την κατάργηση των δύο αργιών από το σχέδιο του προϋπολογισμού

Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, ανακοίνωσε την απόσυρση της κατάργησης δύο αργιών από τον προϋπολογισμό, τείνοντας χέρι στην αριστερά μετά την υποβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας και είναι έτοιμος να εργαστεί για θέματα φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά ζητά προσοχή στο επιχειρηματικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γάλλος Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον επαρχιακό Τύπο δήλωσε πως «Αποφάσισα να αποσύρω την κατάργηση των δύο αργιών». Αποκλείοντας το ενδεχόμενο νέας διαβούλευσης για τις συντάξεις, ο Σεμπαστιέν Λεκορνί έδωσε την διαβεβαίωση ότι στηρίζεται στον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για την ανεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης του προϋπολογισμού 2026 που ανέτρεψε δύο κυβερνήσεις, του Μισέλ Μπαρνιέ και του Φρανσουά Μπαϊρού.

Όταν ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο εισαγωγής φόρου για τις μεγάλες περιουσίες, τον επονομαζόμενο φόρο «Zucman» από το όνομα του οικονομολόγου Gabriel Zucman, όπως ζητά η γαλλική αριστερά, ο πρωθυπουργός δήλωσε έτοιμος να εργασθεί για θέματα φορολογικής δικαιοσύνης. Ωστόσο ζήτησε να δοθεί προσοχή στο επιχειρηματικό κεφάλαιο «διότι αυτό είναι που επιτρέπει την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης στην Γαλλία».

