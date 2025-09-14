Ηλεία: Θλίψη για τον τραγικό θάνατο 75χρονου πρώην αυτοδιοικητικού – Βρέθηκε απαγχονισμένος στο κτήμα του

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηλείας η τραγική είδηση του θανάτου ενός 75χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε απαγχονισμένος το απόγευμα του Σαββάτου (13/9), μέσα στο κτήμα του στο χωριό Λάνθι του Δήμου Πύργου στην Ηλεία.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, πρόκειται για άνδρα, ο οποίος φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώς ο 75χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην περιοχή, έχοντας διατελέσει ενεργό μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δήμο της Ηλείας, ενώ απολάμβανε την εκτίμηση και τον σεβασμό των συμπολιτών του.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο εκλιπών διέμενε τα τελευταία χρόνια στην Αμαλιάδα, ωστόσο διατηρούσε δεσμούς με το χωριό Λάνθι, όπου και βρέθηκε νεκρός από συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία και ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, που απέκλεισαν τον χώρο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Πύργου για τη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών του συμβάντος.

Η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, καθώς κανείς δεν περίμενε ένα τόσο δραματικό τέλος για έναν άνθρωπο που είχε προσφέρει στα κοινά και είχε αγαπηθεί από πολλούς.

