Αταμάν έπειτα από την ήττα της Τουρκίας: «Είμαι πολύ απογοητευμένος, δε βλέπω τίποτα θετικό»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Εργκίν Αταμάν

Ο Έργκιν Άταμαν επιβραβεύθηκε για την εκπληκτική πορεία της Τουρκίας στο EuroBasket 2025 και την εξασφάλιση του αργυρού μεταλλίου, με την ανάδειξή του σε καλύτερο προπονητή της διοργάνωσης.

Αταμάν: Είμαι ο κορυφαίος προπονητής της δεκαετίας στην Ευρώπη – Tι είπε για την ανάρτηση «κανένα έλεος»

Ωστόσο, ο ίδιος εμφανίστηκε στενοχωρημένος μετά την ήττα της Τουρκίας στον τελικό του EuroBasket 2025, ενώ δε θέλησε να σχολιάσει ένα τρίποντο που επέλεξε να σουτάρει ο Σενγκούν σε κρίσιμο σημείο.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στο EuroBasket μιλούσα πολύ στις συνεντεύξεις Τύπου. Τώρα δεν υπάρχουν λόγια να πεις γιατί είμαστε πολύ στεναχωρημένοι που χάσαμε ένα παιχνίδι που είχαμε στον έλεγχό μας και το χάσαμε. Συγχαρητήρια στην Γερμανία».

Για το χαμένο τρίποντο του Σενγκούν: «Δε μου αρέσει να κάνω σχόλια για τις αποφάσεις των παικτών μου. Το παιχνίδι τελείωσε, ο Αλπερέν πήρε το σουτ, οπότε τελείωσε για εμένα. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο για αυτό».

Για την ιστορική σημασία του μεταλλίου της Τουρκίας: «Λυπάμαι, αλλά όταν χάνω, δεν βλέπω τίποτα θετικό. Αύριο ή μεθαύριο θα κάνουμε αναλύσεις για το τουρνουά. Είμαι πολύ απογοητευμένος για το αποτέλεσμα σήμερα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Scrotox: Γιατί όλο και περισσότεροι άνδρες επιλέγουν botox για σφριγηλούς όρχεις;

11 τρόποι για να αντιμετωπίσετε τις σακούλες κάτω από τα μάτια φυσικά

Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο

Γαλλικά ομόλογα: Γιατί οι αποδόσεις τους δεν θυμίζουν χώρα του πυρήνα της Ευρωζώνης

Ειδοποιήσεις υψηλής αρτηριακής πίεσης της Apple: Πότε και πού θα είναι διαθέσιμες

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
01:30 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

EuroBasket 2025: Με Γιάννη Αντετοκούνμπο η κορυφαία πεντάδα του

Η Γερμανία κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς κέρδισε στον τελικό της διοργάνωσης την Το...
22:17 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ξέσπασμα Σπανούλη: Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλήσει για τον Γιάννη

Ο Βασίλης Σπανούλης τοποθετήθηκε σχετικά με όσα τον προβλημάτισαν και των δυσαρέστησαν στον ημ...
22:06 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Σλούκας για το μέλλον του στην Εθνική: Είναι σοφό να γνωρίζεις πότε πρέπει να σταματήσεις – Το αφήνω ανοιχτό και θα δείξει

Συγκινημένος εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο Κώστας Σλούκας μετά τη σπουδαία νίκη της Εθνικής ...
21:03 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Τελικός «θρίλερ» στο Eurobasket 2025: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Γερμανία – Νίκησε 88-83 την Τουρκία

Σε μία πραγματική γιγαντομαχία, η Γερμανία υποχρέωσε την επίσης αήττητη μέχρι απόψε Τουρκία στ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος