Τα συγχαρητήρια από την πολιτική ηγεσία στους «χάλκινους» της Ευρώπης

Το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στο Ευρωμπάσκετ, μετά από 16 χρόνια, προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού σε ολόκληρη τη χώρα και ειδικά στον πολιτικό κόσμο.

Σύσσωμη, η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία έσπευσε να εκφράσει δημόσια τα συγχαρητήρια της στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την «επίσημη αγαπημένη».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, οι αρχηγοί των κομμάτων και υπουργοί αποθέωσαν τους χάλκινους κάνοντας λόγο για πάθος και επιμονή που εμπνέουν.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του Χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025

«Μας γεμίζει χαρά και περηφάνεια» αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Τασούλας και τονίζει πως «Όλοι οι παίκτες αγωνίστηκαν με ψυχή και ταλέντο, έδειξαν χαρακτήρα στα δύσκολα και κατάφεραν να ανεβάσουν την Ελλάδα ψηλά, προσφέροντας χαρά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που τους παρακολούθησε και τους στήριξε».

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του Χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025. Πρόκειται για μια σπουδαία διάκριση για τη γαλανόλευκη, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια σε διεθνή διοργάνωση και μας γεμίζει μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια. Η Εθνική μας, με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, επιβεβαιώνει τη μεγάλη αξία της στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Όλοι οι παίκτες αγωνίστηκαν με ψυχή και ταλέντο, έδειξαν χαρακτήρα στα δύσκολα και κατάφεραν να ανεβάσουν την Ελλάδα ψηλά, προσφέροντας χαρά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που τους παρακολούθησε και τους στήριξε. Τους ευχαριστούμε!».

Μητσοτάκης: Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες για την εκπληκτική πορεία της σπουδαίας αυτής ομάδας

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την εθνική ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ. «Ύστερα από 16 χρόνια η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του Eurobasket με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας» σημείωσε σε ανάρτηση του στο Χ ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε, ότι «Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες και το προπονητικό team για την εκπληκτική πορεία της σπουδαίας αυτής ομάδας. Νιώθουμε περήφανοι και σίγουροι για το αύριο. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Ψηλά η γαλανόλευκη».

Κακλαμάνης: Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ του 2025 απέδειξε ότι υπάρχει παρόν αλλά το κυριότερο μέλλον

Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ανδρών μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ του 2025, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης. «Το ελληνικό μπάσκετ μας γέμισε ξανά με περηφάνεια. Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ του 2025 απέδειξε ότι στον ελληνικό αθλητισμό, υπάρχει παρόν αλλά το κυριότερο, μέλλον. Θα είμαστε μαζί σας…».

Ανδρουλάκης: Ξανά στο βάθρο των μεταλλίων του Ευρωμπάσκετ – Μας κάνατε περήφανους

«Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η «επίσημη αγαπημένη», ξανά στο βάθρο των μεταλλίων του Ευρωμπάσκετ», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου του Ευρωμπάσκετ 2025. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια του «στους παίκτες μας, στον προπονητή Βασίλη Σπανούλη και σε όλο το τεχνικό επιτελείο, για τη σπουδαία επιτυχία». «Μας κάνατε περήφανους!», προσθέτει.

Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η «επίσημη αγαπημένη», ξανά στο βάθρο των μεταλλίων του Ευρωμπάσκετ. Θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες μας, στον προπονητή Βασίλη Σπανούλη και σε όλο το τεχνικό επιτελείο, για τη σπουδαία επιτυχία. Μας κάνατε περήφανους! 🇬🇷 pic.twitter.com/DxZlUGVLEs — Nikos Androulakis (@androulakisnick) September 14, 2025

Φάμελλος: Ξανά ψηλά η εθνική μας, στην κορυφή της Ευρώπης με καταπληκτικό μπάσκετ

Συγχαρητήριο μήνυμα για την επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Το μήνυμα του Σ. Φάμελλου «Ξανά ψηλά η εθνική μας, στην κορυφή της Ευρώπης με καταπληκτικό μπάσκετ! Το χάλκινο μετάλλιο μας γεμίζει περηφάνια, χαμόγελα και δείχνει τη δύναμη της ομαδικότητας και της σκληρής δουλειάς. Ο ελληνικός αθλητισμός χρειάζεται στήριξη, ώστε να ωθήσει τη νέα γενιά να ονειρεύεται για να κατακτήσει το μέλλον. Για να ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες! Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, το προπονητικό επιτελείο και όσους/όσες εργάστηκαν γι’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία».

Ξανά ψηλά η εθνική μας, στην κορυφή της Ευρώπης με καταπληκτικό μπάσκετ! 🏀 Το χάλκινο μετάλλιο μας γεμίζει περηφάνια, χαμόγελα και δείχνει τη δύναμη της ομαδικότητας και της σκληρής δουλειάς. Ο ελληνικός αθλητισμός χρειάζεται στήριξη, ώστε να ωθήσει τη νέα γενιά να ονειρεύεται… pic.twitter.com/RuaSlXwZKf — Socratis Famellos (@SFamellos) September 14, 2025

Κουτσούμπας: Πολλά συγχαρητήρια στην «επίσημη αγαπημένη»

«Πολλά συγχαρητήρια στην «επίσημη αγαπημένη» εθνική ομάδα για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ, στους αθλητές και το τεχνικό επιτελείο. Το μπάσκετ έχει μακρά παράδοση και βαθιές ρίζες στον λαό και τη νεολαία της χώρας μας και η σημερινή επιτυχία μπορεί να γίνει το έναυσμα για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον, κυρίως για να ασχοληθούν πιο πολλά νέα παιδιά με το μπάσκετ και συνολικά τον αθλητισμό» αναφέρει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε μήνυμά του για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ από την εθνική ομάδα.

Χαρίτσης: Χίλια μπράβο για το πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης αναφέρει στον προσωπικό του λογαριασμό στο X ότι «Μας βγήκε η ψυχή αλλά χαλάλι! Χίλια μπράβο για το πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια!»

Μας βγήκε η ψυχή αλλά χαλάλι!

Χίλια μπράβο για το πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια! 🥉🇬🇷 pic.twitter.com/aT7YqMbCBB — Αλέξης Χαρίτσης (@alexischaritsis) September 14, 2025

Ζαχαράκη: Η Ελλάδα ψηλά – Η Εθνική μας εκεί που ανήκει

«Χάλκινοι στο βάθρο, χρυσοί στην ψυχή και στις καρδιές μας», ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, λίγο μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στο Ευρωμπάσκετ 2025. «Χάλκινοι στο βάθρο! Χρυσοί στην ψυχή και στις καρδιές μας! Μαζί παντού και πάντα! Η Ελλάδα ψηλά – Η Εθνική μας εκεί που ανήκει! Σας ευχαριστούμε!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Kασσελάκης: Η «επίσημη αγαπημένη» έδειξε σήμερα γιατί θέλει τεράστια ψυχικά αποθέματα να κερδίσεις μετά από ήττα

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε πως «το πιο σημαντικό είναι να σηκώνεσαι και πάλι και να παλεύεις. Και η «επίσημη αγαπημένη» έδειξε σήμερα γιατί θέλει τεράστια ψυχικά αποθέματα να κερδίσεις μετά από ήττα. Σας ευχαριστούμε. Μπήκαμε όλοι οι Έλληνες στον κύκλο του χορού σας! Συγχαρητήρια!».

Το πιο σημαντικό είναι να σηκώνεσαι και πάλι. Και να παλεύεις.

Και η επίσημη αγαπημένη αυτό έδειξε και σήμερα. Γιατί θέλει τεράστια ψυχικά αποθέματα να κερδίσεις μετά από ήττα.

Σας ευχαριστούμε.

Μπήκαμε όλοι οι Έλληνες στον κύκλο του χορού σας!

Συγχαρητήρια! 🇬🇷 pic.twitter.com/Drcka6jYcT — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) September 14, 2025

Βελόπουλος: Όταν παίζεις με πάθος και αγωνίζεσαι με ψυχή το αποτέλεσμα είναι η νίκη

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σε ανάρτηση του στο X ανέφερε πως «μήνυμα ζωής από την Εθνική Ελλάδος! Όταν παίζεις με πάθος και αγωνίζεσαι με ψυχή το αποτέλεσμα είναι η νίκη και ο θρίαμβος! Εύγε!» κατέληξε.