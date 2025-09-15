Ελένη Μενεγάκη: Από τις παραλίες της Άνδρου… στα μπουφάν του Εδιμβούργου – Δείτε τις νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Σκωτία

Enikos Newsroom

lifestyle

Ελένη Μενεγάκη
Φωτογραφία: elenimenegaki/ Instagram

Από τις ηλιόλουστες παραλίες της Άνδρου και των Επτανήσων, στο… φθινοπωρινό σκηνικό της Σκωτίας!

Ελένη Μενεγάκη: Ο Γιώργος Τσούλης αποκάλυψε το off camera σχόλιο που του είχε κάνει για την μαγειρική του

Η Ελένη Μενεγάκη, μετά από ένα μαγευτικό καλοκαίρι γεμάτο ήλιο και θάλασσα, έκανε ένα διαφορετικό διάλειμμα και ταξίδεψε στο Εδιμβούργο, αλλάζοντας τελείως εικόνα και διάθεση.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από το νέο της ταξίδι στο εξωτερικό μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις φωτογραφίες τη βλέπουμε ντυμένη με ζεστά ρούχα, ευδιάθετη και χαμογελαστή, μακριά από την καλοκαιρινή αύρα της Ελλάδας.

«Κάθε εποχή έχει την χάρη της», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα, αποδεικνύοντας ότι ξέρει να απολαμβάνει κάθε στιγμή, είτε αυτή περιλαμβάνει μπικίνι είτε… μπουφάν!

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

