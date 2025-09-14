Μήνυμα Λούλα σε Τραμπ: «Η δημοκρατία και η κυριαρχία της Βραζιλίας δεν είναι διαπραγματεύσιμες»

Ο πρόεδρος Λούλα ντ Σίλβα απαντά στα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για την καταδίκη του Μπολσονάρο, χαρακτηρίζοντας την δίκη ως δίκαιη και υπερασπιζόμενος την δημοκρατία και κυριαρχία της Βραζιλίας. Η αντίδραση του Τραμπ περιελάμβανε την επιβολή δασμών και κυρώσεων στην Βραζιλία.

Στην πρώτη του αντίδραση για την καταδίκη σε φυλάκιση 27 ετών του ακροδεξιού αντιπάλου του, ο Λούλα δηλώνει «υπερήφανος για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας για την ιστορική του απόφαση».

«Η δημοκρατία και η κυριαρχία της Βραζιλίας δεν είναι διαπραγματεύσιμες», τιτλοφορεί το άρθρο του ο Λούλα που βρίσκεται αντιμέτωπος με διπλωματική κρίση με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε «πολύ έκπληκτος» από την καταδικαστική απόφαση κατά του πολύ προσφιλούς του ηγέτη της ακροδεξιάς της Βραζιλίας.

Ο Τραμπ τιμώρησε την Βραζιλία επιβάλλοντας δασμούς 50% σε μεγάλος μέρος των προϊόντων της

Ο Τραμπ τιμώρησε την Βραζιλία επιβάλλοντας δασμούς 50% σε μεγάλος μέρος των προϊόντων της, ενώ αμερικανικές κυρώσεις έχουν επιβληθεί σε πολλούς δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την μεταχείριση του Μπολσονάρο, ο οποίος καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα διότι ηγήθηκε συνωμοσίας με στόχο την παρεμπόδιση της ανάληψης της εξουσίας από τον Λούλα, νικητή των εκλογών του 2022.

«Η απόφαση είναι το αποτέλεσμα διαδικασιών που τελέστηκαν σύμφωνα με το βραζιλιάνικο Σύνταγμα του 1988, το οποίο ετέθη σε ισχύ έπειτα από δύο δεκαετίες αγώνα κατά μίας στρατιωτικής δικτατορίας», γράφει ο Λούλα. «Πολύμηνη έρευνα (…) αποκάλυψε σχέδια για την δολοφονία την δική μου, καθώς και του αντιπροέδρου και ενός δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου».

Η δικαιοσύνη της Βραζιλίας έκρινε τον Μπολσονάρο ένοχο για υποκίνηση των ταραχών της 8ης Ιανουαρίου 2023 και των επιθέσεων κατά των κτιρίων πολιτειακών και κυβερνητικών θεσμών στην Μπραζίλια.

Και αυτό θύμισε στον Ντόναλντ Τραμπ τον δικό του ρόλο στην επίθεση των οπαδών του κατά του Καπιτωλίου στις 6 Ιανουαρίου 2021. Αυτή η δίκη «μου θυμίζει τι προσπάθησαν να μου κάνουν», είπε αναφερόμενος στην δίωξη εναντίον του.

Όπως και ο Τραμπ, ο Μπολσονάρο θεωρεί τον εαυτό του «θύμα καταδίωξης» και η υπεράσπισή του ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο και σε διεθνείς θεσμούς. Προς το παρόν, βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

 

