Τσάρλι Κερκ: Σε ανοιχτό στάδιο η κηδεία του – Θα δώσει το «παρών» ο Τραμπ

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ από τον Τάιλερ Ρόμπινσον. Ο 22χρονος φερόμενος ως δράστης κρατά το στόμα του κλειστό και οι αρχές αναζητούν απαντήσεις στο παρελθόν του, ενώ η κηδεία του συντηρητικού ακτιβιστή θα πραγματοποιηθεί την άλλη Κυριακή (29/9) σε ανοικτό στάδιο 60.000 θέσεων, παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών.

Η χήρα του Κερκ δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο δίπλα στον νεκρό σύζυγό της, εκφράζοντας ξανά τον βαθύ πόνο αλλά και την οργή της.

Την ίδια ώρα, οι αρχές συλλέγουν στοιχεία από το διαμέρισμα του υπόπτου στη Γιούτα και οι αρχές ερευνούν εξονυχιστικά κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να τους οδηγήσει στο κίνητρο του δράστη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον, η σχέση του με τον οποίο είναι ασαφής (αν και πολλά ΜΜΕ κάνουν λόγο για ερωτική σχέση), συνεργάζεται με τους ανακριτές και φέρεται να τους έδειξε κάποια διαδικτυακά μηνύματα, όπου γίνεται αναφορά σε ένα τουφέκι που είχε αποθηκευμένο ο δράστης και στις οδηγίες για το που το έκρυψε.

Ο 22χρονος δεν συνεργάζεται με τις αρχές

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ δεν συνεργάζεται με τις αρχές.

«Ο ύποπτος δεν έχει συνεργαστεί μέχρι στιγμής, οπότε όλες τις πληροφορίες τις λαμβάνουμε από μέλη της οικογένειας, από άτομα του περιβάλλοντος του υπόπτου και από τα στοιχεία της εγκληματολογικής έρευνας που έχουμε στη διάθεσή μας», δήλωσε ο Κοξ για τον ύποπτο Τάιλερ Ρόμπινσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο πρόγραμμα Meet the Press του NBC την Κυριακή.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Ρόμπινσον ομολόγησε σε έναν οικογενειακό φίλο — ή «υπονόησε ότι είχε διαπράξει το φόνο» — και ο φίλος αυτός με τη σειρά του επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Washington την Πέμπτη. Πηγές του NewsNation ανέφεραν ότι ο Ρόμπινσον ήταν στο ραντάρ του FBI την Πέμπτη και αρχικά ταυτοποιήθηκε μέσω μεθόδων έρευνας αναγνώρισης προσώπου.

Τα μηνύματα του δράστη μετά τη δολοφονία

Λίγο μετά τη δολοφονία Κερκ, ο Ρόμπινσον συνομιλούσε με φίλους του στην πλατφόρμα Discord, ανάμεσά τους και ο σύντροφος και συγκάτοικός του. Όταν κυκλοφόρησαν οι φωτογραφίες του και οι φίλοι του πρόσεξαν την ομοιότητα, ο Τάιλερ αστειεύτηκε ότι δεν είναι ο ίδιος αλλά ένας σωσίας του.

Ένας από τους φίλους του διαδικτυακά πρόσεξε ομοιότητα με τη φωτογραφία της Αστυνομίας και τον έκανε tag, γράφοντας “wya” («πού είσαι;») συνοδεία emoji με κρανίο.

Λίγο μετά, ο 22χρονος απάντησε ότι πρόκειται για κάποιον που του μοιάζει, για να «με μπλέξει».

Στη συνέχεια, ο 22χρονος και οι φίλοι στην πλατφόρμα αστειευόταν και έκαναν συγκρίσεις με τον Λουίτζι Ματζιόνε, ο οποίος πυροβόλησε θανάσιμα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της UnitedHealthCare, Μπράιαν Τόμσον ( Brian Thompson) πέρσι στη Νέα Υόρκη.

«Ό,τι κι αν κάνεις, μην πας σύντομα σε McDonald’s» έγραψε κάποιος στον Τάιλερ, καθώς ο Μαντζιόνε συνελήφθη σε ένα McDonald’s στην Πενσυλβάνια. «Καλύτερα να ξεφορτωθώ και το μανιφέστο το όπλο ρέπλικα που έχω δίπλα μου» απάντησε ο 22χρονος.

Ένα άλλο άτομο ενθάρρυνε τους άλλους να παραδώσουν τον Ρόμπινσον για να εισπράξουν την αμοιβή των 100.000 δολαρίων του FBI – καθώς το ανθρωποκυνηγητό για τον δολοφόνο βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη – και ο 22χρονος απάντησε αστειευόμενος: «Μόνο αν πάρω μερίδιο».