Αυτοδιοικητικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία: Πρώτο κόμμα το CDU, ενισχυμένη η ακροδεξιά

Το πρώτο εκλογικό τεστ πέρασε ο κεντροδεξιός κυβερνητικός συνασπισμός του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στη Γερμανία στις αυτοδιοικητικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία για τις οποίες κλήθηκαν στις κάλπες 13,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι.

Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα δύο που κυβερνούν στο Βερολίνο η συντηρητική Χριστιανική Ένωση CDU/CSU και οι Σοσιαλδημοκράτες SPD άντεξαν με κάποιες απώλειες στην πίεση της ενισχυμένης ακροδεξιάς AfD. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) αναδεικνύεται ισχυρότερη δύναμη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος από το Ινστιτούτο Infratest-dimap.

Με 34,0%, το CDU διατήρησε λίγο-πολύ το αποτέλεσμά του στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2020 και μάλιστα, σχεδόν δέκα μονάδες πάνω από το ποσοστό του σε όλη τη Γερμανία (σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις).

Το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα SPD είχε επίσης καλύτερες επιδόσεις στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία από ό,τι σε επίπεδο χώρας. Απέσπασε 22,5%, με απώλειες 1,8%, μικρότερες από τις αναμενόμενες. Το ακροδεξιό «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη, με 16,5%, αύξηση 11,4 ποσοστιαίων μονάδων.

Οι Πράσινοι υπέστησαν σημαντικές απώλειες, μειώνοντας το ποσοστό στο 11,5%, μείωση 8,5 ποσοστιαίων μονάδων. Η «Αριστερά» είχε μικρή άνοδο στο 5,5% (+1,7), ενώ το κεντρώο FDP έπεσε στο 3,5% (-2,1%).