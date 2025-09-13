Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που η σύζυγός του καταρρέει πάνω στο φέρετρο – Βίντεο

Enikos Newsroom

Έρικα Κερκ, χήρα του Τσάρλι Κερκ

Η Έρικα Κερκ, χήρα του Τσάρλι Κερκ, μοιράστηκε μια σειρά από συγκινητικές στιγμές, καθώς αποχαιρετούσε με δάκρυα τον σύζυγό της.

Η Έρικα Κερκ φαίνεται στο βίντεο που έχει αναρτήσει στον λογαριασμό της στο instagram με τους 3,4 εκατ. ακολούθους, να χαϊδεύει απαλά το χέρι του συζύγου της και να στέκεται δίπλα στη σορό του που ήταν τοποθετημένη μέσα σε ένα ξύλινο φέρετρο.

«Ω, σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ. Ο Θεός να σε ευλογεί», ψιθυρίζει με σπασμένη φωνή ενώ κλαίει πάνω από τη σορό του.

Σε μια άλλη εικόνα φαίνεται να έχει καταρρεύσει και να έχει πέσει πάνω στο φέρετρο του Τσάρλι Κερκ.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη E. (@mrserikakirk)

«Δεν έχουν ιδέα τι έχουν κάνει»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Νωρίτερα, η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα υποσχέθηκε να συνεχίσει την κληρονομιά που άφησε ο σύζυγός της. Η Έρικα Κερκ μίλησε από το γραφείο του συζύγου της στην Turning Point USA σε ένα βίντεο με τίτλο «Η αγαπημένη σύζυγος του Τσάρλι Κερκ, η κυρία Έρικα Κερκ, απευθύνεται στον λαό», το οποίο προβλήθηκε στις σελίδες των κοινωνικών μέσων της οργάνωσης που συνίδρυσε ο σύζυγός της.

«Τσάρλι, σου υπόσχομαι ότι δεν θα αφήσω ποτέ την κληρονομιά σου να πεθάνει, αγάπη μου. Υπόσχομαι ότι θα κάνω την Turning Point USA το μεγαλύτερο πράγμα που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι κακοποιοί που ευθύνονται για τη δολοφονία του συζύγου μου δεν έχουν ιδέα τι έχουν κάνει. Σκότωσαν τον Τσάρλι επειδή κήρυττε ένα μήνυμα πατριωτισμού, πίστης και της αγάπης του Θεού», είπε αρχικά.

«Αν πριν θεωρούσατε ισχυρή την αποστολή του συζύγου μου, δεν έχετε ιδέα», συνέχισε. «Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο. Δεν έχετε ιδέα. Δεν έχετε ιδέα για τη φωτιά που έχετε ανάψει μέσα σε αυτή τη σύζυγο. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχούν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική ιαχή», προσέθεσε.

 

 

13:59 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

