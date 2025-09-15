Μαρινάκης για 14η Σεπτεμβρίου: «Ο νους μας σήμερα πηγαίνει στους Έλληνες της Μικράς Ασίας που ξεριζώθηκαν βίαια»

«Η 14η Σεπτεμβρίου, ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, έχει αναγνωριστεί από τη Βουλή των Ελλήνων ως Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος» τόνισε σε ανάρτηση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη σημερινή ημέρα.

Μαρινάκης για συνέντευξη Τύπου Ανδρουλάκη: Η χώρα πλήρωσε ακριβά τα προγράμματα που γράφτηκαν «στο πόδι»

Ο κ.Μαρινάκης προσέθεσε ότι «ο νους μας πηγαίνει σε όλους εκείνους τους Έλληνες της Μικράς Ασίας που έχασαν τη ζωή τους, σε εκείνους που ξεριζώθηκαν βίαια και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τις ρίζες τους, τις ζωές τους» και συνέχισε σε προσωπικό τόνο αναφέροντας τα εξής:

«Οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν μέσα από μια ματωμένη προκυμαία και, παρά τις πολλές δυσκολίες, κατάφεραν να χτίσουν μια νέα ζωή στην Ελλάδα. Μια τέτοια οικογένεια ήταν και η οικογένεια της προγιαγιάς μου, Χρυσαυγής, που εκδιώχθηκε από τη Μικρά Ασία και ξαναέχτισε από την αρχή μια νέα ζωή στην Πάτρα.

Με μεγάλη συγκίνηση σήμερα βρέθηκα μαζί με τον Δήμαρχο Νέας Ιωνίας Παναγιώτη Μανούρη στις «Ιωνικές Μέρες Μνήμης και Πολιτισμού». Μια εξαιρετική πρωτοβουλία που έχει γίνει θεσμός, χάρη στην οποία ζωντανεύουν μνήμες και μπορεί κανείς να δει το μεγαλείο των απογόνων των Ελλήνων προσφύγων της Μικράς Ασίας που, παρά τη θηριωδία που βίωσαν, κατάφεραν να μεγαλουργήσουν».

