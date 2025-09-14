Μαρινάκης για συνέντευξη Τύπου Ανδρουλάκη: Η χώρα πλήρωσε ακριβά τα προγράμματα που γράφτηκαν «στο πόδι»

Enikos Newsroom

πολιτική

Μαρινάκης

«Η χώρα πλήρωσε ακριβά τα προγράμματα που γράφτηκαν «στο πόδι» και πολύ πιο ακριβά τους πολιτικούς που μιλούσαν στον αέρα» τόνισε σε δήλωσή του ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

«Πράγματι, υπάρχουν ερωτήσεις που δεν μπορεί κανείς να απαντήσει σε λίγα δευτερόλεπτα, εάν θέλει να είναι πειστικός, γιατί πολύ απλά απαιτείται τεκμηρίωση» ανέφερε ο κ.Μαρινάκης και προσέθεσε: «Υπάρχουν, όμως και ερωτήσεις, στις οποίες η απάντηση είναι μονολεκτική, εάν θες κάποια στιγμή να σε πάρουν στα σοβαρά.

Αξίζει τον κόπο να δει κανείς τον τρόπο που απάντησε στη σημερινή συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην πολύ απλή, αλλά κομβική ερώτηση: «πόσο κοστίζουν τα μέτρα που ανακοινώσατε χθες;».

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι «αντί να πει έναν αριθμό, μιλούσε για αρκετά λεπτά και, αφού μας ταξίδεψε μέχρι και στο 2009, απλώς δεν απάντησε. Με παρόμοιο τρόπο (δεν) απάντησε και σε ανάλογη ερώτηση για τη μείωση του ΦΠΑ που εξήγγειλε χθες, όπως και σε κάθε σχετικό ερώτημα κοστολόγησης του πλουσιοπάροχου «καλαθιού» του”. Και σημείωσε: “Αντιθέτως, πριν από μία εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι κοστίζει 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ».

Ο κ.Μαρινάκης προσέθεσε ότι «η χώρα πλήρωσε ακριβά τα προγράμματα που γράφτηκαν «στο πόδι» και πολύ πιο ακριβά τους πολιτικούς που μιλούσαν στον αέρα» και κατέληξε: «Εξαγγελίες χωρίς σαφή κοστολόγηση και, αντιστοίχως, χωρίς ρητή αναφορά των μέτρων από τα οποία θα προκύψουν τα αναγκαία έσοδα για τη χρηματοδότηση αυτών των εξαγγελιών, είναι ένα ακόμα «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» που απλώς… πρασίνισε».

 

15:44 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Νίκος Ανδρουλάκης: «Δεν μπορώ να κάνω τον Νοστράδαμο» – Τι απάντησε για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών

«Νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις εκλογές σημαίνει πολιτική αλλαγή. Νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις εκλογές σημαί...
14:05 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Βελόπουλος: Έπειτα από 6 ολόκληρα χρόνια ο πρωθυπουργός ανακάλυψε το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας

«Ο αμετανόητος Έλληνας πρωθυπουργός, αντί να ζητήσει συγγνώμη που μας αποκαλούσε “ψεκασμ...
13:15 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ το τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας

«Στόχος και προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι μία. Η πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε κατηγορηματικά ...
12:51 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ

«Η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, γιατί εμείς έχουμε το πρόγραμμα, ένα πρ...
