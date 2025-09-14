Ανησυχία για τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη: Τη Δευτέρα η έκτακτη σύσκεψη στην Αθήνα – Αποχώρησαν όσοι βρίσκονταν στη Γαύδο

Αύριο, Δευτέρα (15/09), αναμένεται να πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη στην Αθήνα, με αφορμή τους εκατοντάδες μετανάστες που έφτασαν με βάρκες στη θαλάσσια περιοχή γύρω από τη Γαύδο, τα τελευταία 24ωρα, με τις μεταναστευτικές ροές να συνεχίζονται και σε άλλες περιοχές. Οι τοπικές Αρχές, κάνουν λόγο για εικόνες «απόβασης» και προειδοποιούν για ανθρωπιστική κρίση, την ώρα που οι δομές φιλοξενίας στην Κρήτη, έχουν φτάσει στα όριά τους.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, αποχώρησαν όλοι οι πρόσφυγες και μετανάστες που είχαν αποβιβαστεί στη Γαύδο. Σε 1.139 μετανάστες θα ανέλθει ο αριθμός όσων φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις της Αγυιάς Χανίων με την αρμόδια αντιδήμαρχο Ελένη Ζερβουδάκη να κάνει λόγο για «πρωτόγνωρες, απίστευτες καταστάσεις, αν δε ληφθούν μέτρα θα ξεφύγει ο όποιος έλεγχος».

Σύμφωνα με όσα η κα. Ζερβουδάκη είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Αναμένεται να φτάσουν μέχρι αργά το απόγευμα ακόμη 578 μετανάστες, οπότε θα υπάρχουν 1.139 διαμορφώνοντας μία πολύ δύσκολη κατάσταση και πλέον είμαστε στο έλεος των συνθηκών».

Εξήγησε πως δεν υπάρχουν μετακινήσεις προς Αθήνα και ηπειρωτική χώρα διότι «φύλαξη και μεταφορά των μεταναστών έχει δοθεί στην ΕΛ.ΑΣ κάτι όμως που δεν γίνεται. Αυτοί που φυλάνε και προσφέρουν υπηρεσίες κάθε είδους προς τους ταλαιπωρημένους αυτούς ανθρώπους, είναι οι λιμενικοί. Φυσικά αντιδρούν, είναι ελάχιστοι, δεν είναι πλέον δική τους αρμοδιότητα, με το αποτέλεσμα να έχει αρνητικό πρόσημο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων μας».

Η Αντιδήμαρχος Χανίων εξέφρασε επίσης την ανησυχία της σχετικά με τις συνθήκες που διαβούν τόσοι πολλοί μετανάστες για τόσες μέρες, σε έναν κλειστό χώρο, στην Αγυιά: «Γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει υγειονομικά προβλήματα. Λύσεις πρέπει να δώσουν οι αρμόδιοι άμεσα, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε την έκτακτη αυτή κρίση των μεταναστευτικών ροών».

Αναλυτικά, από τα ξημερώματα της Κυριακής, οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση με διαδοχικές διασώσεις δεκάδων ανθρώπων στη θαλάσσια περιοχή γύρω από τη Γαύδο.

Πριν ο ήλιος ανατείλει τέσσερις λέμβοι, με επιβάτες που ξεπερνούν τα 300 άτομα, αποβιβάστηκαν στο νησί, με την πρώτη λέμβο να περιλαμβάνει 144 άτομα, ενώ ακολούθησαν ακόμη τρεις ομάδες μεταναστών: μία με 60, μία με 65 και μία με 33 άτομα.

Λίγο αργότερα 38 άτομα διασώθηκαν νοτιοδυτικά της Γαύδου από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν επίσης στο νησί. Ενώ στην στη συνέχεια, 71 μετανάστες περισυνελέγησαν νότια της Γαύδου από σκάφος της Frontex και οδηγήθηκαν στη Χώρα Σφακίων.

Συνολικά μέχρι τις 2 το μεσημέρι 411 μετανάστες και πρόσφυγες διασώθηκαν, ενώ σε εξέλιξη ήταν και επιχείρηση περισυλλογής από δύο λέμβους, με άγνωστο αριθμό επιβαινόντων. Αν σε αυτούς προστεθούν και οι περίπου 250 μετανάστες του Σαββάτου, ο συνολικός αριθμός των αφίξεων στη Γαύδο σε ένα 24ωρο ξεπερνά τους 650 μετανάστες.

Η δήμαρχος Λίλιαν Στεφανάκη τόνισε ότι η κατάσταση στη Γαύδο παραπέμπει σε «εικόνες απόβασης», καθώς το νησί αδυνατεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες των εκατοντάδων ανθρώπων που αποβιβάστηκαν εκεί, την ώρα που ο χώρος φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων έχει ήδη ξεπεράσει τα όριά του. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πάντως, όλοι οι μετανάστες έχουν αποχωρήσει από το νησί με σκάφος της Frontex, και κατευθύνθηκαν σε δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα.

Την ίδια ώρα τα όρια χωρητικότητας της Αγυιάς έχουν εξαντληθεί. Γιατροί και εθελοντές αποχωρούν λόγω της αδυναμίας προσφοράς βοήθειας, ενώ οι συνθήκες που διαμορφώνονται δημιουργούν κατάσταση υγειονομικής «βόμβας».

Ο χώρος φιλοξενίας έχει ξεπεράσει τα όριά του, γιατροί και εθελοντές αποχωρούν εξαντλημένοι, ενώ η αντιδήμαρχος Χανίων Ελένη Ζερβουδάκη μιλά για υγειονομικά προβλήματα και απόγνωση. Τοπικές αρχές και κάτοικοι κάνουν λόγο για «κραυγή βοήθειας», που μέχρι στιγμής δεν βρίσκει απάντηση.

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν για μια ανθρωπιστική κρίση που φουντώνει, ενώ οι ελλείψεις σε πόρους και υποδομές αυξάνονται δραματικά. Ολόκληρο το σύστημα διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών είναι σε απόγνωση, με την έκκληση για στήριξη από την πολιτεία να είναι έντονη.

Σημειώνεται πως χθες το βράδυ το κλίμα ήταν τεταμένο. Υπήρξαν επεισόδια από τους μετανάστες, οι οποίοι είναι πολλές ημέρες στην κλειστή δομή και είναι σε κατάσταση μόνιμου άγχους και εκνευρισμού.