Αλεξάνδρα Νίκα: Τρυφερή Κυριακή στην κουζίνα με τον γιο της, Βασίλη – Το στιγμιότυπο που «έλιωσε» το Instagram

Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της φαίνεται πως διανύει η Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία από τη στιγμή που έγινε μαμά, δεν σταματά να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους τρυφερές στιγμές με τον γιο της, Βασίλη.

Η σύντροφος του Κωνσταντίνου Αργυρού ανέβασε μέσα στο Σαββατοκύριακο ένα γλυκό στιγμιότυπο από την κουζίνα του σπιτιού τους, όπου περνάει χρόνο με τον μικρό της πρίγκιπα. Η ανάρτηση φυσικά απέσπασε δεκάδες σχόλια και likes από followers που δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους για το αγαπημένο ζευγάρι.

Ο Βασίλης γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και η γέννησή του αποτέλεσε ένα από τα πιο συγκινητικά γεγονότα της χρονιάς για την οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Ο ίδιος, μάλιστα, είχε κάνει τις πρώτες του δηλώσεις αμέσως μετά την έξοδο από το μαιευτήριο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο στη ζωή, είναι το απόλυτο. Είναι υπέροχα όλα, όλη η οικογένεια. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στη ζωή».

Το ζευγάρι πριν από λίγες εβδομάδες βάφτισε τον μικρό Βασίλη στη Μύκονο, σε μια σεμνή τελετή με ελάχιστους καλεσμένους και άκρως οικογενειακή ατμόσφαιρα. Το όνομα του μικρού, όπως είχε αποκαλύψει ο Κωνσταντίνος, δόθηκε προς τιμήν του πατέρα του.