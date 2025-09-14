Θεσσαλονίκη: Μια 36χρονη φέρεται να μαχαίρωσε τον Τούρκο οδηγό – Ερευνάται το ενδεχόμενο να τον τραυμάτισε μέσα στο φορτηγό του 

Νέες πληροφορίες για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου στη δυτική Θεσσαλονίκη, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όπως μεταδίδει το thestival, γύρω στις 05:00 μια 36χρονη φέρεται να μαχαίρωσε στην πλάτη έναν 34χρονο οδηγό φορτηγού, υπήκοο Τουρκίας.

Το συμβάν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έγινε κοντά σε γνωστό νυχτερινό κέντρο επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, στην περιοχή της Χαριλάου. Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν, ενώ οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η γυναίκα να τραυμάτισε τον άνδρα μέσα στο φορτηγό του.

Τόσο ο 34χρονος, όσο και η 36χρονη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ο άνδρας φέρει τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη, ωστόσο η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ η 36χρονη ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι ο άνδρας βρέθηκε μαχαιρωμένος πισώπλατα 2-3 φορές.

Την υπόθεση ερευνά η Ελληνική Αστυνομία.

10:08 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στην Τιθορέα λόγω βλάβης στο σύστημα τηλεδιοίκησης – Ταλαιπωρία για 34 επιβάτες 

Ανακοίνωση εξέδωσε η Hellenic Train, μέσω της οποίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι σήμερα...
09:54 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: 61χρονος ιδιοκτήτης ταβέρνας εντοπίστηκε νεκρός από υπάλληλό του 

Συναγερμός σήμανε σε ΕΚΑΒ και αστυνομία το βράδυ του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο, για ...
09:01 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Δυναμική εκκίνηση για το πρώτο Σάββατο της 24ωρης λειτουργίας του μετρό – «Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους από τη διασκέδαση» λέει ο Κυρανάκης

Με επιτυχία το πρώτο Σάββατο της 24ωρης λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής με χι...
08:21 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Καλλιθέα: Σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου 

Λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «6ος Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας 2025» σήμερα Κυριακή...
