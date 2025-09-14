Σε επιφυλακή οι χώρες του ΝΑΤΟ για τα ρωσικά drones – Συναγερμός σε Πολωνία και Ρουμανία

Νέος συναγερμός σήμανε στην Πολωνία το Σάββατο (13/9), καθώς αεροσκάφη αναπτύχθηκαν για την προστασία του εναέριου χώρου λόγω απειλής επιθέσεων με ρωσικά drone στην γειτονική Ουκρανία, ενώ την ίδια ώρα η Ρουμανία έγινε το τελευταίο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που ανέφερε παραβίαση του εναέριου χώρου της από μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από drone κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε υποδομές στη γειτονική Ουκρανία. Η Ρουμανία απογείωσε δύο μαχητικά F-16 αργά το βράδυ του Σαββάτου για να παρακολουθήσουν την κατάσταση μετά τις επιθέσεις, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Τα μαχητικά «εντόπισαν ένα drone στον εθνικό εναέριο χώρο» και το παρακολούθησαν μέχρι που «εξαφανίστηκε από τα ραντάρ» κοντά στο ρουμανικό χωριό Chilia Veche, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου μετά τον συναγερμό που σήμανε σε Πολωνία και Ρουμανία για εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο τους. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ήξεραν ακριβώς πού πετούσαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους, δεν επρόκειτο για αυθαιρεσία κάποιου χαμηλόβαθμου διοικητή, ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

«Πρόκειται για προφανή επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Η κίνηση αυτή απαιτεί προληπτική δράση από τη Δύση. Η Ρωσία πρέπει να υποστεί τις συνέπειες, συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

Προέτρεψε για ακόμη μια φορά τους συμμάχους για επιβολή κυρώσεων και δασμών σε βάρος εμπορικών εταίρων της Ρωσίας, απηχώντας τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε επίσης την ανάγκη για δημιουργία κοινού συστήματος ασφαλείας.

«Μην περιμένετε δεκάδες Shahed (drones) και βαλλιστικούς πυραύλους προτού πάρετε τελικά αποφάσεις», είπε απευθυνόμενος στους ευρωπαίους συμμάχους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε αναφερθεί εξάλλου στο ζήτημα της επιβολής κυρώσεων, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Είπε ότι ήταν αναγκαίο να συρρικνωθεί το εμπόριο ρωσικού πετρελαίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτήσει τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα, επαίνεσε την πρόταση Τραμπ για συντονισμένη δράση κατά της Ρωσίας. «Ζητώ από όλους τους εταίρους να σταματήσουν να αναζητούν δικαιολογίες» για να μην επιβάλουν κυρώσεις, είπε ο Ζελένσκι, απευθυνόμενος σε Ευρώπη, ΗΠΑ, G7 και G20.

Την Παρασκευή, η Πολωνία απέρριψε την υπόθεση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι παραβιάσεις θα μπορούσαν να έγιναν κατά λάθος, μια σπάνια αμφισβήτηση των θέσεων του Αμερικανού πρόεδρου από έναν από τους πιο στενούς συμμάχους της Ουάσιγκτον στην Ευρώπη.

Το ΝΑΤΟ στο στόχαστρο του Τραμπ για τις κυρώσεις στη Ρωσία

Το Σάββατο, ο Τραμπ επανήλθε στο ζήτημα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ρίχνοντας το βάρος και πάλι στους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ. Δήλωσε ότι είναι έτοιμος να επιβάλει σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία – μόλις το κάνουν το ίδιο όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

«Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο και όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Παράλληλα ο Τραμπ πρότεινε στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να επιβάλουν κυρώσεις ύψους 50% με 100% στα κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα προκειμένου να αποδυναμώσουν την οικονομική επιρροή της Κίνας επί της Ρωσίας.

Επίσξς ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι «όπως ξέρετε, η δέσμευση του ΝΑΤΟ να κερδίσει (τον πόλεμο στην Ουκρανία) είναι πολύ μικρότερη από 100% και οι αγορές ρωσικού πετρελαίου από κάποιες (χώρες) είναι σοκαριστική! Αποδυναμώνει τη διαπραγματευτική σας θέση (…) έναντι της Ρωσίας».

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία «δεν θα είχε ξεκινήσει αν ήμουν εγώ πρόεδρος. Είναι ο πόλεμος του Μπάιντεν και του Ζελένσκι», αναφερόμενος στον προκάτοχό του στον Λευκό Οίκο και τον Ουκρανό πρόεδρο.

«Είμαι εδώ μόνο για να βοηθήσω να σταματήσει και να σώσω χιλιάδες ζωές Ρώσων και Ουκρανών», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος, σχολιάζοντας ότι 7.118 άνθρωποι σκοτώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να αναφέρει από πού προέρχονται τα στοιχεία αυτά.

«Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο πόλεμος θα τερματιστεί γρήγορα και όλες αυτές οι ζωές θα σωθούν. Αν όχι, τότε απλώς σπαταλάτε τον χρόνο μου και τον χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα των ΗΠΑ», προειδοποίησε.

Απογειώθηκαν μαχητικά στην Πολωνία

Το Σάββατο, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι η ίδια και οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ ανέπτυξαν ελικόπτερα και αεροσκάφη, όταν ρωσικά drones έπληξαν την Ουκρανία κοντά στα σύνορά της.

Λόγω της απειλής από τα drones, «πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα αντιαεροπορικά και τα συστήματα ραντάρ έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της χώρας σε ανακοίνωση στην πλατφόρμα Χ.

Αργότερα το Σάββατο, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι ο υψηλός συναγερμός είχε αρθεί, προειδοποιώντας ωστόσο: «Παραμένουμε σε εγρήγορση».

Η Πολωνία και οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ βρίσκονται σε επαγρύπνηση από τότε που η Βαρσοβία γνωστοποίησε ότι σχεδόν 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της τη νύχτα από την Τρίτη προς την Τετάρτη.

Ενώ η Ρωσία αρνείται ότι στοχεύει την Πολωνία, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία και η Σουηδία, έχουν ενισχύσει τη στήριξή τους στην άμυνα του πολωνικού εναέριου χώρου ως απάντηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, το Σάββατο εξέφρασε ανησυχία για την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones την περασμένη εβδομάδα, αλλά αμφισβήτησε το αν η Πολωνία ήταν εκ προθέσεως στόχος. «Δεν υπάρχει αμφιβολία: τα drones εκτοξεύτηκαν σκόπιμα. Το ερώτημα είναι αν είχαν στόχο να μπουν συγκεκριμένα στην Πολωνία», είπε. Αν αποδεικνυόταν ότι ήταν εσκεμμένο, «τότε, προφανώς, θα ήταν… μια εξαιρετικά κλιμακωτική ενέργεια», είπε σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον.

Στη Ρωσία, αξιωματούχος ανέφερε ότι ουκρανικό drone έπληξε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα διυλιστηρίων πετρελαίου της χώρας, 1.400 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία.

Το drone προκάλεσε πυρκαγιά και μικρές ζημιές στις εγκαταστάσεις, που ανήκουν στη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Bashneft και βρίσκεται στα περίχωρα της κεντρικής ρωσικής πόλης Ούφα. Πηγή στη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR) ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

Από τότε που η Μόσχα εξαπέλυσε τη γενικευμένη στρατιωτική της επίθεση στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το Κίεβο έχει απαντήσει με επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την ικανότητα του Κρεμλίνου να χρηματοδοτεί τον πόλεμο μέσω της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων.

Reuters: Οι Πολωνοί σπεύδουν σε στρατιωτική εκπαίδευση φοβούμενοι τη ρωσική επιθετικότητα

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, χιλιάδες Πολωνοί εγγράφονται σε εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση, καθώς ο πολωνικός στρατός επιδιώκει να ενισχύσει τα τμήματά του με επαγγελματίες και εθελοντές, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τη στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας.

Για πολλούς στην Πολωνία – που υπέφερε από δεκαετίες κυριαρχίας της Μόσχας υπό τη Σοβιετική Ένωση – ο φόβος της ρωσικής εχθρότητας είναι έντονος. Αυτές οι ανησυχίες εντάθηκαν αυτή την εβδομάδα, μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία στον εναέριο χώρο της την Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 20.000 Πολωνοί εγγράφηκαν σε εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση τους πρώτους επτά μήνες του 2025 — σύμφωνα με ρεκόρ του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τον Συνταγματάρχη Γκζεγκόζ Βαβζίνκιεβιτς, επικεφαλής του Κεντρικού Στρατιωτικού Κέντρου Πρόσληψης της Πολωνίας.

Αναμένει ότι περίπου 40.000 εθελοντές θα ολοκληρώσουν τη στρατιωτική εκπαίδευση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, δηλαδή περισσότερο από το διπλάσιο των 16.000 το 2022, αντανακλώντας αύξηση της δημόσιας συμμετοχής μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Από την έναρξη του πολέμου το 2022, η Πολωνία έχει διπλασιάσει σχεδόν τις αμυντικές της δαπάνες από 2,2% του ΑΕΠ σε 4,7% φέτος — το υψηλότερο ποσοστό στρατιωτικών δαπανών μεταξύ των 32 χωρών της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, πολύ μπροστά από ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία.