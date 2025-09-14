Επιδόματα από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Μια σειρά από επιδόματα και παροχές θα πληρώσουν από αύριο, Δευτέρα, 15 έως τις 19 Σεπτεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 88.722 δικαιούχους. Παράλληλα επισημαίνεται πως στους εν λόγω δικαιούχους θα δοθούν συνολικά 74.662.000 ευρώ. Αναλυτικά:

1) Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

αύριο, Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 109.540,11 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

από αύριο, 15 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ .

. στις 19 Σεπτεμβρίου 14.645.000 ευρώ σε 27.820 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, κατ’ εκτίμηση.

2) Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει: