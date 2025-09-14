Επιδόματα από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Enikos Newsroom

οικονομία

επιδόματα

Μια σειρά από επιδόματα και παροχές θα πληρώσουν από αύριο, Δευτέρα, 15 έως τις 19 Σεπτεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 88.722 δικαιούχους. Παράλληλα επισημαίνεται πως στους εν λόγω δικαιούχους θα δοθούν συνολικά  74.662.000 ευρώ. Αναλυτικά:

1) Ο  e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

  • αύριο, Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 109.540,11 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
  • από αύριο, 15 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  • στις 19 Σεπτεμβρίου 14.645.000 ευρώ σε 27.820 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, κατ’ εκτίμηση.

2) Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει:

  • 20.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα  σε 34.000 δικαιούχους
  • 5.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 7.100 μητέρες
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 17.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

