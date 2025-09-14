Καλλιθέα: Σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου 

Enikos Newsroom

κοινωνία

τροχαία
Φωτογραφία: Intime

Λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «6ος Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας 2025» σήμερα Κυριακή 14-9-2025 βρίσκονται σε ισχύ οι κατωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς περιοχής Δήμου Καλλιθέας, ως εξής:

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 08.00΄- 13.30΄ στις κατωτέρω οδούς:

  • Βοηθητική οδός της Λεωφ. Συγγρού (παράδρομος), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
  • Σωκράτους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου.
  • Ηρακλέους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου.
  • Δημοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Ευριπίδου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Δοϊράνης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Ευριπίδου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Ευριπίδου, στο τμήμα της μεταξύ της βοηθητικής οδού της Λεωφ. Συγγρού (παράδρομος) και της οδού Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη.
  • Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Δοϊράνης και της παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ν. Βότση, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πεισιστράτους και της παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος.
  • Λυσικράτους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη και της Λεωφ. Συγγρού.
  • Ταγμ. Πλέσσα, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη και της Λεωφ. Συγγρού.
  • Αχιλλέως, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη και της Λεωφ. Συγγρού.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο (2) πλευρές των κατωτέρω οδών, κατά τις ώρες 06.00΄- 13.30΄:

  • Δοϊράνης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Ευριπίδου.
  • Ευριπίδου, στο τμήμα της μεταξύ της βοηθητικής οδού της Λεωφ. Συγγρού (παράδρομος) και της οδού Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη.
  • Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Δοϊράνης και της παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος.
  • Πεισιστράτους, στο τμήμα της μεταξύ της εισόδου του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος «Στ. Νιάρχος» και της οδού Επαμεινώνδα.
  • Ν. Βότση, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πεισιστράτους και της παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι καρδιολόγος – Αυτές είναι οι 4 εξετάσεις που δείχνουν αν έχετε φραγμένες αρτηρίες»

Είστε ιδιοφυΐα; Εντοπίστε το μοναδικό «8» ανάμεσα σε όλα τα «3» και λύστε αυτό το τεστ IQ!

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ-Τι θα ισχύσει για το «φορομπόνους» έως 3.200 ευρώ

Πώς «βλέπει» το SPIEGEL τις προσπάθειες της Ελλάδας να προσελκύσει κολοσσούς της αμυντικής βιομηχανίας

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με την Miranda Priestly σε 15 δευτερόλεπτα

Η FTC διατάζει εταιρείες AI να παραδώσουν στοιχεία για την επίδραση των chatbots σε παιδιά και εφήβους
περισσότερα
08:11 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Αναζητείται από τις Αρχές η γυναίκα που εξέδιδε την 16χρονη – Η «λίστα» με τα ραντεβού που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών

Μια νέα σοκαριστική υπόθεση εκμετάλλευσης ανηλίκου ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά...
07:30 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Κυριακή με ήλιο και φθινοπωρινές βροχές – Έως τους 34 βαθμούς η θερμοκρασία

Με γενικά αίθριο καιρό αναμένεται να κυλήσει η Κυριακή σε όλη την χώρα, ενώ λίγες νεφώσεις θα ...
07:00 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Μπλόκα της Τροχαίας στην πρεμιέρα του νέου ΚΟΚ – Πρόστιμα «φωτιά» για κινητό, οδήγηση και αλκοόλ

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ το Σάββατο 13/9, με την Τροχαία να πραγματοπο...
06:35 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν Τούρκο οδηγό νταλίκας έπειτα από συμπλοκή έξω από ξενοδοχείο

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) στη δυτική...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος