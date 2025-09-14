Θεσσαλονίκη: Αναζητείται από τις Αρχές η γυναίκα που εξέδιδε την 16χρονη – Η «λίστα» με τα ραντεβού που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών

Μια νέα σοκαριστική υπόθεση εκμετάλλευσης ανηλίκου ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Μια 16χρονη φέρεται να εκδιδόταν για περισσότερο από έναν χρόνο μέσω πλατφόρμας γνωριμιών, με την παρότρυνση και την βοήθεια μιας ενήλικης γυναίκας, φερόμενης ως αρχηγού, η οποία αναζητείται από τις Αρχές.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται το πρωί της Παρασκευής, όταν αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 30χρονο άνδρα, ο οποίος είχε κλείσει ερωτικό ραντεβού έναντι αμοιβής με την 16χρονη σε διαμέρισμα σε περιοχή της Τούμπας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανήλικη παρουσιαζόταν στην πλατφόρμα γνωριμιών ως ενήλικη, ενώ σύμφωνα με την κατάθεσή της, η φίλη της όχι μόνο την έπεισε να δημιουργήσει το προφίλ στην πλατφόρμα γνωριμιών, αλλά της παραχωρούσε και το διαμέρισμα της για τις συναντήσεις και μάλιστα λάμβανε και ποσοστό από τα χρήματα.

Η 16χρονη ξεκίνησε τα ερωτικά ραντεβού έναντι αμοιβής από το καλοκαίρι του 2024, σε ηλικία 15 ετών. Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων σχημάτισε δικογραφία για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο έναντι αμοιβής και εμπορία ανθρώπων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

«Έπρεπε να περάσουν δυστυχώς κάποια χρόνια ώστε να βρεθεί μια κοπέλα να μιλήσει»

Ο Νίκος Ρήγας, Αντιπρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, ανέφερε μεταξύ άλλων μιλώντας στο Open, ότι «δυστυχώς βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και οδηγούνται στη δικαιοσύνη άτομα, τα οποία εκμεταλλευόμενα την ευαλωτότητα, την ανέχεια, την ανάγκη για μια καλύτερη ζωή, επηρεάζουν το μυαλό ανήλικων κοριτσιών με τέτοιο τρόπο, ώστε είτε μέσω του εκβιασμού, είτε μέσω λόγω ενθουσιασμού να εκδίδονται και κάποιοι να κερδίζουν μεγάλα οικονομικά ποσά».

«Όπως βλέπουμε και στο πρόσφατο κύκλωμα, έπρεπε να περάσουν δυστυχώς κάποια χρόνια, ώστε να βρεθεί μια κοπέλα να μιλήσει για το τι περνούσε και να ξετυλιχθεί το κουβάρι των συλλήψεων και των προσαγωγών», σημείωσε ακόμη.

Τα ραντεβού με τα 10 άτομα

Από 70 έως 180 ευρώ, έπαιρνε η ανήλικη από τους βιαστές της. Η 16χρονη ανέφερε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, πως καθημερινά είχε ραντεβού με τουλάχιστον δέκα άτομα, ενώ έδωσε μια λίστα ανδρών με τους οποίους συνευρέθηκε ερωτικά.

Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, και αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία.