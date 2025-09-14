Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ – Τι θα ισχύσει για το «φορομπόνους» έως 3.200 ευρώ

Παρόλο που το τελευταίο διάστημα κυκλοφόρησαν ξανά διάφορα σενάρια για τη χορήγηση του «φορομπόνους» αναφορικά με τις πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα (όπως πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, e-banking, prepaid cards e-wallet, PayPal ή μέσω της υπηρεσίας IRIS) από 20 συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, όπως φαίνεται προς το παρόν δεν αλλάζει κάτι.

Της Κατερίνας Φεσσά

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι στον ορίζοντα. Εξακολουθούν να ισχύουν οι φοροεκπτώσεις σε περίπτωση δηλώσεων αποδείξεων από συγκεκριμένα επαγγέλματα. Δηλαδή να μετράνε διπλά» δηλώνει σχετικά ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο enikonomia.gr

Ποιες αποδείξεις φέρνουν έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ

Μάλιστα οι φορολογούμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν έκπτωση έως και 2.200 ευρώ στην καταβολή του φόρου του 2026 εάν συγκεντρώσουν μέχρι το τέλος του έτους ηλεκτρονικές αποδείξεις από 20 συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών. Παράλληλα επισημαίνεται πως η λίστα με τις δαπάνες που φέρνουν επιπρόσθετη έκπτωση στον φόρο είναι οι πληρωμές για:

διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου,

προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες),

νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.

ανάπτυξη φωτογραφιών,

σχολές χορού,

γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή,

διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή

υπηρεσίες κηδειών,

μασάζ,

φυσική ευεξία,

καθαρισμό και οικιακές υπηρεσίες

υπηρεσίες ταξί,

κομμωτήρια,

κουρεία και καταστήματα ομορφιάς

σκυρόδεμα

παράθυρα λαμαρίνας

στέγη

τοποθέτηση πλακιδίων

ξυλουργό

ηλεκτρολόγο

συντηρητή θέρμανσης

ψυκτικό

εργασίες υδραυλικού

κτηνιατρικές υπηρεσίες

τοιχοποιία

μόνωση

εργασίες σοβατίσματος

Για την έκπτωση φόρου

Το ποσό της έκπτωσης του φόρου διαμορφώνεται κλιμακωτά ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του φορολογούμενου. Αναλυτικά:

Για ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ η έκπτωση στον φόρο είναι έως 450 ευρώ.

είναι έως 450 ευρώ. Για ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ η έκπτωση στον φόρο είναι έως 1.100 ευρώ.

Για εισόδημα από 20.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ η έκπτωση στον φόρο είναι έως 1.400 ευρώ.

Για εισόδημα από 30.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ η έκπτωση στον φόρο είναι έως 1.800 ευρώ.

Για ετήσιο εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ η έκπτωση στον φόρο είναι έως 2.200 ευρώ.

Τα σενάρια για μετά το 2025

Κάποια λοιπόν από τα σενάρια που φαίνεται να είχαν πέσει στο τραπέζι για το σύστημα των ηλεκτρονικών αποδείξεων ήταν μεταξύ άλλων τα εξής: είτε να διπλασιαστεί το ποσό του «φορομπόνους» στα 4.400 ευρώ από 2.200 ευρώ για πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα είτε να προστεθούν ορισμένα νέα επαγγέλματα στη λίστα αυτή όπως ξυλουργούς, μασέρ, χειροπράκτες και ειδικούς ευεξίας ή ακόμη και να καταργηθεί πλήρως το μέτρο. Σε κάθε περίπτωση μένει φανεί εάν το υφιστάμενο μέτρο εφαρμοστεί και μετά το 2025 ή εάν θα αλλάξουν τα δεδομένα τα επόμενα έτη.

Και αυτό επειδή σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ (35565 ΕΞ 16-3-2022) το υφιστάμενο σύστημα θα ισχύσει μέχρι και το φορολογικό έτος 2025, δηλαδή θα δίνεται έκπτωση που θα ισούται με το 30% των ηλεκτρονικών πληρωμών που θα πραγματοποιούνται στις παραπάνω κατηγορίες των επαγγελματιών, με ανώτατο όριο δαπανών τα 5.000 ευρώ. Αυτό θα «ξεφουσκώσει» το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης που θα υποβληθεί το 2026 από τον υπόχρεο.

Ανακαινίσεις ακινήτων: Ποιοι θα έχουν έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ

Ο κ. Τσάπαλος αναφέρεται και στην έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν την ανακαίνιση κτιρίων. «Επεκτείναμε την έκπτωση φόρου στις δαπάνες για ανακαίνιση κτιρίων και για το 2026. Αυτό περιλαμβάνονταν στις ανακοινώσεις που έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ» σημειώνει.

Με άλλα λόγια ο φόρος εισοδήματος θα μειωθεί μέσα στα επόμενα 5 έτη μέχρι και 16.000 ευρώ για τους φορολογούμενους που θα ανακαινίσουν τη κατοικία τους ή θα την επισκευάσουν μέχρι το τέλος του έτους.

Δηλαδή οι εν λόγω πολίτες θα έχουν έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ σε ετήσια βάση για διάστημα 5 ετών με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν τις σχετικές προϋποθέσεις. Διευκρινίζεται πως η έκπτωση φόρου για τις ανακαινίσεις κατοικιών που θα γίνουν το 2026 θα «περαστεί» στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν το διάστημα 2027 – 2031.

Επίσης επισημαίνεται πως για να ισχύσει η έκπτωση φόρου θα πρέπει: