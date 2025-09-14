ΗΠΑ: Πέντε μαχητικά αεροσκάφη F-35 προσγειώθηκαν στο Πουέρτο Ρίκο εν μέσω της έντασης με τη Βενεζουέλα

Πέντε F-35 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ προσγειώθηκαν χθες Σάββατο (13/9) στο Πουέρτο Ρίκο, λίγες ημέρες μετά την εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ανάπτυξη 10 μαχητικών stealth σε αυτό το αμερικανικό έδαφος στην Καραϊβική προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών και εν μέσω της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης των εντάσεων με τη Βενεζουέλα.

Τα F-35 προσγειώθηκαν στην πρώην στρατιωτική βάση Roosevelt Roads στη Σέιμπα του Πουέρτο Ρίκο, ανέφερε στο Reuters ο φωτογράφος Ρίκι Αρντουένγκο που συνεργάζεται με το εν λόγω πρακτορείο ειδήσεων.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν θεαθεί επίσης στρατιωτικά ελικόπτερα και αεροσκάφη τύπου Osprey στην περιοχή, ενώ τη Δευτέρα ο Aμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά το Πουέρτο Ρίκο μαζί με τον ανώτατο στρατηγό των ΗΠΑ εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων με τη Βενεζουέλα.

Ερωτηθείς για τα αεροσκάφη, ένας αξιωματικός του Πενταγώνου δήλωσε: «Δεν έχουμε να ανακοινώσουμε καμία αλλαγή στη στρατιωτική μας στάση προς το παρόν».

Πηγές ανέφεραν στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση Τραμπ διέταξε την αποστολή 10 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στο Πουέρτο Ρίκο για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων κατά των καρτέλ ναρκωτικών.

Ανακοινώνοντας τα σχέδιά του για ανάπτυξη επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, ο Τραμπ είχε πει πως η αμερικανική κυβέρνηση δεν μιλάει για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ταχύπλοο το οποίο φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά σκοτώνοντας 11 επιβαίνοντες που χαρακτηρίστηκαν μέλη της συμμορίας Tren de Aragua, κάτι που διέψευσε το Καράκας και ανέφερε ότι κανένα από τα 11 άτομα που σκοτώθηκαν δεν ήταν έμπορος ναρκωτικών.

Χθες Σάββατο, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατήγγειλε την παράνομη κράτηση επί οκτώ ώρες ενός αλιευτικού σκάφους της από αμερικανικό πολεμικό πλοίο εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ