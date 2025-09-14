Περιστέρι: Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 4 ατόμων έπειτα από κλοπή αυτοκινήτου

Επεισοδιακή ήταν η καταδίωξη ατόμων που έκλεψαν αυτοκίνητο στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, οι δράστες έφτασαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου σε μια γειτονιά της περιοχής.

Στο βίντεο – ντοκουμέντο καταγράφεται οι στιγμή που οι δράστες συνεννοούνται για το πώς θα καταφέρουν να πάρουν το αυτοκίνητο.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, η Αστυνομία είχε ήδη ειδοποιηθεί.

Μόλις οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν έναν τσιλιαδόρο, στον οποίον ξεκίνησαν να του πιάνουν την κουβέντα, ενώ λίγο πιο πάνω εντόπισαν τους υπόλοιπους δράστες, οι οποίοι έσπρωχναν το αυτοκίνητο προκειμένου να το βάλουν μπροστά.

Οι δράστες από την πλευρά τους, μόλις αντιλήφθηκαν ότι οι αστυνομικοί κινούνται προς το μέρος τους άφησαν το αυτοκίνητο να κυλήσει σε κατηφορικό δρόμο, ώστε να πέσει πάνω τους.

Οι αστυνομικοί πρόλαβαν να αποφύγουν το όχημα και να μην τραυματιστούν.

Ενημερώθηκε η γειτονιά, ακούστηκε θόρυβος από τις φωνές στην καταδίωξη.

Οι Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κατάφεραν με τη βοήθεια συναδέλφων τους από πολλές περιοχές να περάσουν χειροπέδες σε 4 άτομα, ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνα για να μπορέσουν να εντοπιστούν και να συλληφθούν και οι υπόλοιποι συνεργοί.