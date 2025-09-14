Φθιώτιδα: Άνδρας κατάπιε ναρκωτικά μπροστά στους αστυνομικούς

Οι νυχτερινοί έλεγχοι της ΟΠΚΕ Λοκρών, έφεραν μία ακόμη σύλληψη ενός 55χρονου που κινούνταν ύποπτα με το αυτοκίνητό του έξω από την Αταλάντη στην Φθιώτιδα τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Φωτιά σε δασική έκταση στη Φθιώτιδα – Στη «μάχη» της κατάσβεσης και 4 εναέρια μέσα 

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οι έμπειροι αστυνομικοί τον σταμάτησαν και του ζήτησαν μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν εντός του οχήματος να τους ανοίξει το καπάκι από το ρεζερβουάρ. Τότε από μέσα έπεσε μια χάρτινη συσκευασία. Πριν οι αστυνομικοί προλάβουν να σκύψουν να την πάρουν, εκείνος τους έσπρωξε, άρπαξε το χαρτάκι και το κατάπιε.

Μετά τους είπε ότι ήταν η δόση του σε χασίς και σύμφωνα με το Lamiareport, την κατάπιε πριν του την κατασχέσουν. Συνελήφθη για την πράξη του να απωθήσει τους αστυνομικούς και σχηματίσθηκε σε βάρος του σχετική δικογραφία.

Με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας αφέθηκε ελεύθερος και θα οριστεί τακτική δικάσιμος.

