Εύβοια: Γάμος με… πομπή φορτηγών στην Ερέτρια – Το ζευγάρι που «ξεσήκωσε» ντόπιους και τουρίστες – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Εύβοια Γάμος

Έναν ιδιαίτερο και πρωτότυπο τρόπο επέλεξε ένα ζευγάρι για να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου στην Εύβοια, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το evima.gr, η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε στην Ερέτρια και ξεχώρισε για την εντυπωσιακή πομπή φορτηγών που συνόδευσε το ζευγάρι, τραβώντας τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής.

Όπως αναφέρει το ίδιο Μέσο, τα έντονα κορναρίσματα των φορτηγών και η εορταστική ατμόσφαιρα σκόρπισαν χαμόγελα, με τον κόσμο να χειροκροτεί και να εύχεται «βίον ανθόσπαρτον» στους νεόνυμφους.

Το evima.gr επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος τρόπος τέλεσης γάμων φαίνεται να αποτελεί ανερχόμενη τάση στην Εύβοια, καθώς το φετινό καλοκαίρι καταγράφηκαν αρκετές παρόμοιες περιστάσεις με πομπές φορτηγών να συνοδεύουν ζευγάρια στην πιο σημαντική μέρα της ζωής τους.

21:31 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

