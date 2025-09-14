Ιταλία: Σάλος από δηλώσεις καθηγητή για την δολοφονία Κερκ – «Το μίσος και η πολιτική βία επιστρέφουν δραματικά», λέει η Μελόνι

Ο Ιταλός καθηγητής Πιερτζόρτζιο Οντιφρέντι προκάλεσε με τα σχόλιά του για τη δολοφονία του Αμερικανού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι La7, τα οποία η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε ως «τρομακτικά». Ο καθηγητής υπερασπίστηκε τις απόψεις του, αναφέροντας διαφορές μεταξύ της περίπτωσης του Κινγκ και του Κερκ.

Μελόνι: Είναι νόμιμο να πυροβολούν ανθρώπους για τις ιδέες τους;

Συγκεκριμένα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, από το βήμα της εθνικής γιορτής του κεντρώου κόμματος Udc, σχολίασε τη δήλωση του Οντιφρέντι ως «τρομακτική» και τόνισε πως «Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω αυτόν τον διακεκριμένο καθηγητή τι ακριβώς εννοεί: υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους είναι νόμιμο να πυροβολούν με βάση τις ιδέες τους ή ότι είναι λιγότερο σοβαρό να πυροβολούν πάντα επειδή δεν συμφωνούμε με τις ιδέες τους ή ότι είναι κατανοητό να θέλουν να πυροβολούν με βάση τις ιδέες τους;».

«Το μίσος και η πολιτική βία επιστρέφουν δραματικά»

Η Μελόνι αναφέρει πως το «Το μίσος και η πολιτική βία επιστρέφουν δραματικά στην πραγματικότητα φέρνοντας πολλά προβλήματα στην επιφάνεια. Εγώ προέρχομαι από μια πολιτική κοινότητα που κατηγορήθηκε άδικα για διάδοση μίσους και που κατηγορήθηκε από τους ίδιους που σήμερα σιωπούν, ελαχιστοποιούν ή ακόμη και δικαιολογούν ή γιορτάζουν τον προμελετημένο, σκόπιμο εν ψυχρώ φόνο ενός 31χρονου νεαρού που έφταιγε μόνο επειδή υπερασπιζόταν με θάρρος τις ιδέες του», σύμφωνα με πληροφορίες της ertnews.

Ο καθηγητής απαντά στην τοποθέτηση Μελόνι πως «στην περίπτωση του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, δεν θα περίμενε κανείς να δολοφονηθεί, επειδή κάποιος που κηρύττει τη μη βία, Νόμπελ Ειρήνης, θεωρείται ότι ενεργεί σε διαφορετικό επίπεδο». Και συνέχισε: «Ο Κερκ, ο οποίος είχε τις απόψεις του, ελεύθερος να τις έχει, αλλά ήταν πολύ διχαστικός και, σχετικά με μια από τις σφαγές που έγιναν σε ένα αμερικανικό σχολείο, είχε πει ότι υπάρχουν παράπλευρες απώλειες όταν θέλεις να οπλίσουν οι άνθρωποι. Ακόμα και αυτός που πυροβόλησε δεν μου φαίνεται να ήταν σε πλήρη διαύγεια».

