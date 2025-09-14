Βενεζουέλα: Καταγγέλλει παράνομη επέμβαση των ΗΠΑ στα χωρικά της ύδατα

Enikos Newsroom

διεθνή

Βενεζουέλα: Καταγγέλλει παράνομη επέμβαση των ΗΠΑ στα χωρικά της ύδατα
Πηγή: ΑΡ

Η Βενεζουέλα κατήγγειλε την κράτηση και έλεγχο επί οκτώ ώρες αλιευτικού σκάφους της από αμερικανικό πολεμικό πλοίο εντός των υδάτων της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία στην Καραϊβική, επισήμως, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών.

Βενεζουέλα: Καμιά διαφορά με τις ΗΠΑ «δεν δικαιολογεί» στρατιωτική σύγκρουση, λέει ο Νικολάς Μαδούρο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι δεκαοκτώ ένοπλα μέλη του πληρώματος του αμερικανικού πολεμικού πλοίου επιβιβάστηκαν στο σκάφος αλιείας τόνου, που έπλεε σε απόσταση 48 ναυτικών μιλίων από το λιμάνι Λα Μπλανκίγια της Βενεζουέλας και το κράτησαν επί οκτώ ώρες. Κατήγγειλε «ευθεία πρόκληση μέσω της παράνομης χρήσης υπερβαλλόντων στρατιωτικών μέσων».

«Οσοι διατάσσουν προβοκάτσιες επιδιώκουν επεισόδιο που θα δικαιολογεί πολεμική κλιμάκωση στην Καραϊβική με στόχο την πρόκληση αλλαγής καθεστώτος» στην Βενεζουέλα, καταγγέλλεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Το Καράκας «απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν αμέσως τις ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ειρήνη στην Καραϊβική και καλεί τον αμερικανικό λαό να απορρίψει την χρησιμοποίηση των στρατιωτών του ως θυσιαστικών πιονιών για την υποστήριξη των φιλοδοξιών μιας άπληστης και αρπακτικής ελίτ».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναπτύξει πολεμικά πλοία στην Καραϊβική στο όνομα της καταπολέμησης των καρτέλ των ναρκωτικών, προκαλώντας ένταση με την Βενεζουέλα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν «σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά» και σκότωσε 11 «ναρκοτρομοκράτες». Τους παρουσίασε ως μέλη της οργάνωσης Τρεν ντε Αράγκουα, του βενεζουελάνικου καρτέλ που δρα σε πολλές χώρες και έχει χαρακτηρισθεί τρομοκρατική οργάνωση από τον αμερικανό πρόεδρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

9 τροφές που βάζουν «φωτιά» στο κρεβάτι – Προσφέρουν καλύτερες στύσεις, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Julianne Moore: Τι της συνέβη και άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή – Η νόσος που φοβάται

Πώς «βλέπει» το SPIEGEL τις προσπάθειες της Ελλάδας να προσελκύσει κολοσσούς της αμυντικής βιομηχανίας

Συνολικά 136 προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Η FTC διατάζει εταιρείες AI να παραδώσουν στοιχεία για την επίδραση των chatbots σε παιδιά και εφήβους

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:15 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ιταλία: Σάλος από δηλώσεις καθηγητή για την δολοφονία Κερκ – «Το μίσος και η πολιτική βία επιστρέφουν δραματικά», λέει η Μελόνι

Ο Ιταλός καθηγητής Πιερτζόρτζιο Οντιφρέντι προκάλεσε με τα σχόλιά του για τη δολοφονία του Αμε...
23:45 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Ο Πρωθυπουργός αποσύρει την κατάργηση των δύο αργιών από το σχέδιο του προϋπολογισμού

Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, ανακοίνωσε την απόσυρση της κατάργησης δύο αργ...
22:03 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας – Παραμένει σε επιφυλακή η Πολωνία

Λήξη συναγερμού στην Πολωνία,  λόγω παραβίασης του εναέριου χώρου από ρωσικά drones.  Ο Πολωνό...
21:55 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Τσάρλι Κερκ: Γιατί ο λόγος του ενέπνεε τους υποστηρικτές του και εξόργιζε τους αντιπάλους του – Η ερώτηση που δέχθηκε πριν πέσει νεκρός

Λίγα λεπτά προτού πέσει νεκρός από τα πυρά ενόπλου σε πανεπιστήμιο της Γιούτα την Τετάρτη ο Τσ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος