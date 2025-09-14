ΕΥΝΟΜΙΑ: Μεγάλη άσκηση στα «νερά του καλωδίου» – Στα «κάγκελα» τα τουρκικά ΜΜΕ

Η μεγάλη αεροναυτική άσκηση ‘ΕΥΝΟΜΙΑ’ που διεξάγεται για 6η συνεχόμενη χρονιά νότια της Κάσου – Καρπάθου μέχρι το Καστελλόριζο προκαλεί γι’ ακόμη μία φορά εκνευρισμό στους Τούρκους, αυτή τη φορά εξίσου με την πρώτη χρονιά που ξεκίνησε. Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος βγάζουν πολεμικά πλοία στα νερά που περνάει και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στο πλαίσιο της Τετραμερούς Πρωτοβουλίας Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας, και Κύπρου, διεξάγεται για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η αεροναυτική άσκηση «ΕΥΝΟΜΙΑ».

Πρόκειται για την άσκηση που εμπνεύστηκε ο Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, όταν ήταν Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, το 2020 κατά τη διάρκεια της κρίσης του Oruc Reis και με την στήριξη τότε από την κυβέρνηση έγινε πραγματικότητα στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα στην Τουρκία.

Η Τετραμερής Συνεργασία καταδεικνύει τη συλλογική δέσμευση των τεσσάρων κρατών στο Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), στο Διεθνές Δίκαιο, στην προάσπιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και στη διατήρηση της σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο.

Η οργάνωση και διεύθυνση της άσκησης αναλαμβάνεται κάθε έτος, εκ περιτροπής, από τις χώρες της Τετραμερούς Συνεργασίας. Η άσκηση «ΕΥΝΟΜΙΑ 6-2025» συνδιοργανώνεται από την Κύπρο και τη Γαλλία, με τη συμμετοχή Ελλάδας και Ιταλίας και διεξάγεται στον θαλάσσιο και εναέριο χώρο της ανατολικής Μεσόγειου, από τις 11 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα πραγματοποιηθούν ναυτικά και αεροπορικά γυμνάσια και θα εξεταστούν αντικείμενα θαλάσσιας απαγόρευσης, Έρευνας και Διάσωσης, κυβερνοάμυνας και αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών.

Ειδικότερα, ωστόσο, οι Τούρκοι πλέουν τα μένεα για το μέρος της Άσκησης που διεξάγεται αύριο , Δευτέρα 15 και Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, στο μεγάλο τμήμα νότια της Κάσου – Καρπάθου μέχρι το Καστελλόριζο. Είναι το μέρος που περνάει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, του προγράμματος Great Sea Interconnector (GSI).

Όπως επισημαίνουν τουρκικά ΜΜΕ «Η άσκηση έχει συμβολική σημασία, επειδή οι χώρες αυτές συμμετέχουν άμεσα στο σχεδιαζόμενο έργο πόντισης υποβρυχίων καλωδίων. Η Ελλάδα και η Νότια Κύπρος είναι οι χώρες που είναι υπεύθυνες για το έργο, ενώ η Γαλλία συμμετέχει με την εταιρεία που αναλαμβάνει το έργο και η Ιταλία συμμετέχει με πλοίο που φέρει τη σημαία της.»

Η Τουρκία εξέδωσε Anti-NAVTEX κατά της άσκησης, καθώς η περιοχή που δηλώθηκε από την Αθήνα ως NAVTEX ισχυρίζεται προκλητικά ότι εμπίπτει στη δικαιοδοσία της. Βεβαίως καμία από τις χώρες που μετέχουν στην Άσκηση δεν την πήραν στα σοβαρά. Ωστόσο, αυτή η κίνηση καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να παρεμποδίσει τόσο το έργο πόντισης καλωδίων όσο και την άσκηση Eunomia.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η Τουρκία αναμένεται να στείλει μια κορβέτα, ένα αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας ή ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) για την παρακολούθηση της τετραμερούς άσκησης.

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει με τουλάχιστον μία φρεγάτα, ένα υποβρύχιο, μια μονάδα ειδικών δυνάμεων, ένα εναέριο ραντάρ και μαχητικά αεροσκάφη. Η Γαλλία με μια φρεγάτα, και μαχητικά αεροσκάφη Rafale. Η Ιταλία θα συμμετάσχει με μια φρεγάτα και η Κύπρος θα συμμετάσχει με ένα Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης (ΠΑΘ).

Οι Τούρκοι έχουν πολλούς λόγους για να εκνευρίζονται από την ‘ΕΥΝΟΜΙΑ’.

Στις 27 Αυγούστου 2020, συνολικά 8 μαχητικά F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας βρέθηκαν για πρώτη φορά στην Κύπρο, σπέρνοντας πανικό στους Τούρκους.

Η τουρκική αεράμυνα πιάστηκε στον ύπνο. Χωρίς να καταλάβουν το παραμικρό, 6 πάνοπλα ελληνικά F-16 πέταξαν μέχρι την Μεγαλόνησο όπου ξαφνικά οι Τούρκοι συνειδητοποίησαν ότι η Πολεμική Αεροπορία κατάφερε το αδιανόητο γι’ αυτούς.

Εκεί συνάντησαν τα δύο ελληνικά F-16 που διανυκτέρευσαν για 2η μέρα στο αεροδρόμιο της Πάφου για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια, τότε, ζωντανεύοντας επί της ουσίας το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα Ελλάδας – Κύπρου. Ήταν η πρώτη φορά που συνολικά 8 ελληνικά F-16 βρέθηκαν ταυτόχρονα στην Κύπρο για ασκήσεις κι αυτό έστειλε δύο ηχηρότατα μηνύματα.

Το πρώτο ότι “η Κύπρος δεν κείται μακριά” και το δεύτερο ότι η Πολεμική Αεροπορία μπορεί να επιχειρήσει οπουδήποτε στην Ανατολική Μεσόγειο από το αεροπλανοφόρο… Κρήτη. Όλο αυτό ήταν πρωτοβουλία του τότε Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνου Φλώρου, που έφερε σε πέρας η ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας.