Θεσσαλονίκη: Συμμορία με κουκούλες λήστεψε ψιλικατζίδικο στη Χαριλάου – Άρπαξαν 1.200 ευρώ σε 30 δευτερόλεπτα – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Συμμορία ληστών σκόρπισε τον τρόμο σε υπαλλήλους ψιλικατζίδικου, στην περιοχή της Χαριλάου στην Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη: Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες του σκάφους που προσέκρουσε σε βράχια στον Θερμαϊκό

Φορώντας κουκούλες, τους απείλησαν με μαχαίρι και πήραν όλες τις εισπράξεις. Οι κινήσεις τους καταγράφηκαν σε βίντεο ντοκουμέντο.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Αδάμ Κισιρής, είπε στον ΑΝΤ1: «Μπαίνουνε μέσα τρία άτομα. Ο ένας από τους τρεις απομονώνει τον υπάλληλό μας εδώ δείχνοντάς του ένα σαν ξύλο, μαχαίρι, τι ήταν..».

Την ίδια ώρα οι δύο συνεργοί του έκλεβαν όλο το χρηματικό ποσό από το ταμείο, με αστραπιαίες κινήσεις σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, με τη λεία να ξεπερνά τα 1200 ευρώ.

«Το πήραν όλο μαζί» λέει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και προσθέτει: «όλα αυτά τα βρήκανε και μας τα επέστρεψε η Αστυνομία, όχι με όλα τα λεφτά βέβαια».

Κάτοικος της περιοχής αναφέρει: «Εδώ στη γειτονιά είναι νεαρά άτομα, τα οποία ανοίγουν τα μαγαζιά για να πάρουν ό,τι ψιλό υπάρχει στο ταμείο».

«Εγώ μένω λίγο παραπάνω. Φοβόμαστε, τι να κάνουμε; Κλείνουμε, κλειδώνουμε, όλα αυτά είναι δύσκολα», αναφέρει άλλη κάτοικος στην κάμερα του ΑΝΤ1.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

9 τροφές που βάζουν «φωτιά» στο κρεβάτι – Προσφέρουν καλύτερες στύσεις, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Julianne Moore: Τι της συνέβη και άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή – Η νόσος που φοβάται

Πώς «βλέπει» το SPIEGEL τις προσπάθειες της Ελλάδας να προσελκύσει κολοσσούς της αμυντικής βιομηχανίας

Συνολικά 136 προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Η FTC διατάζει εταιρείες AI να παραδώσουν στοιχεία για την επίδραση των chatbots σε παιδιά και εφήβους

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
21:31 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Λαμία: Αστυνομικοί έπιασαν στα «πράσα» διαρρήκτη – Είχε κρυφτεί στο υπνοδωμάτιο

Συνελήφθη, το απόγευμα της Παρασκευής (12/9/25) στο Παγκράτι Λαμίας, από αστυνομικούς της Ομάδ...
21:23 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Συνελήφθη 23χρονος στο λιμάνι του Πειραιά – Αστυνομικός σκύλος μύρισε την κοκαΐνη που έκρυβε στο μπουφάν του

Συνελήφθη ένας 23χρονος στον κεντρικό επιβατικό λιμένα Πειραιά από το Λιμενικό Σώμα κατηγορούμ...
20:42 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Αλιευτικό προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή στον Θερμαϊκό – Σε εξέλιξη επιχείρηση του Λιμενικού

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο, το βράδυ του Σαββάτου (13/09), στο Λιμενικό Σώμα, για αλιευτι...
17:39 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Συνεχείς οι αφίξεις μεταναστών – Πάνω από 200 εντοπίστηκαν στη Γαύδο

Περισσότερα από 200 άτομα εντοπίστηκαν στην παραλία της Τρυπητής στη Γαύδο και ύστερα από επιχ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος