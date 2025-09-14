Θεσσαλονίκη: Συμμορία με κουκούλες λήστεψε ψιλικατζίδικο στη Χαριλάου – Άρπαξαν 1.200 ευρώ σε 30 δευτερόλεπτα – Δείτε βίντεο

Συμμορία ληστών σκόρπισε τον τρόμο σε υπαλλήλους ψιλικατζίδικου, στην περιοχή της Χαριλάου στην Θεσσαλονίκη.

Φορώντας κουκούλες, τους απείλησαν με μαχαίρι και πήραν όλες τις εισπράξεις. Οι κινήσεις τους καταγράφηκαν σε βίντεο ντοκουμέντο.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Αδάμ Κισιρής, είπε στον ΑΝΤ1: «Μπαίνουνε μέσα τρία άτομα. Ο ένας από τους τρεις απομονώνει τον υπάλληλό μας εδώ δείχνοντάς του ένα σαν ξύλο, μαχαίρι, τι ήταν..».

Την ίδια ώρα οι δύο συνεργοί του έκλεβαν όλο το χρηματικό ποσό από το ταμείο, με αστραπιαίες κινήσεις σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, με τη λεία να ξεπερνά τα 1200 ευρώ.

«Το πήραν όλο μαζί» λέει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και προσθέτει: «όλα αυτά τα βρήκανε και μας τα επέστρεψε η Αστυνομία, όχι με όλα τα λεφτά βέβαια».

Κάτοικος της περιοχής αναφέρει: «Εδώ στη γειτονιά είναι νεαρά άτομα, τα οποία ανοίγουν τα μαγαζιά για να πάρουν ό,τι ψιλό υπάρχει στο ταμείο».

«Εγώ μένω λίγο παραπάνω. Φοβόμαστε, τι να κάνουμε; Κλείνουμε, κλειδώνουμε, όλα αυτά είναι δύσκολα», αναφέρει άλλη κάτοικος στην κάμερα του ΑΝΤ1.