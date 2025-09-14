Δυναμική εκκίνηση για το πρώτο Σάββατο της 24ωρης λειτουργίας του μετρό – «Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους από τη διασκέδαση» λέει ο Κυρανάκης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μετρό, Τραμ, Σάββατο, 24ωρη λειτουργία

Με επιτυχία το πρώτο Σάββατο της 24ωρης λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής με χιλιάδες πολίτες να επιστρέφουν στο σπίτι τους με ασφάλεια χρησιμοποιώντας το μετρό, το τραμ και λεωφορεία.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, o αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι θα σωθούν αρκετές ζωές, καθώς οι νέοι θα γυρνάνε με ασφάλεια στο σπίτι τους.

«Είναι δύσκολα αποδείξιμο, αλλά πέρα για πέρα αληθινό ότι από σήμερα και κάθε Σάββατο κάποιες ζωές στους ελληνικούς δρόμους θα σωθούν ακριβώς επειδή οι εργαζόμενοι βάζουν τεράστια πλάτη για να έχουμε πλέον 24ωρο μετρό, 24ωρες γραμμές λεωφορείου και 24ωρο τραμ κάθε Σάββατο βράδυ.

Αυτός είναι ο λόγος που το κάνουμε για να μπορέσουμε ειδικά τα νέα παιδιά να τα γυρνάμε σπίτι το βράδυ του Σαββάτου με ασφάλεια, για τους γονείς τους οι οποίοι ανησυχούν, για κάθε νέο ο οποίος να βγει Σάββατο βράδυ στην Αθήνα να διασκεδάσει και θέλει μία αξιόπιστη εναλλακτική για να μπορεί να μην ανησυχεί για τον τρόπο που θα γυρίσει», δήλωσε ο κ. Κυρανάκης.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ. ΣΥ., Θανάσης Κοτταράς, δήλωσε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης πως «είμαστε πολύ χαρούμενοι για δύο λόγους».

«Πρώτον γιατί πρώτη φορά εφαρμόζουμε στο μετρό την 24ωρη λειτουργία του Σαββάτου» και «το δεύτερο και σημαντικότερο, γιατί απόψε, χιλιάδες επιβάτες και ιδιαίτερα χιλιάδες νέοι αγκάλιασαν αυτή τη νυχτερινή λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό, του τραμ και των λεωφορειακών γραμμών».

Μάλιστα, όπως είπε «οι νέοι κυρίως αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για να μεταφέρεται ο κόσμος και με ασφάλεια και οικονομικά στο σπίτι του και να μειωθούν όσο γίνεται τα τροχαία ατυχήματα το βράδυ του Σαββάτου».

Όπως είπε ο κόσμος είναι πολύ ευχαριστημένος με το μέτρο και είναι κάτι που θέλει να συνεχιστεί και δεσμεύτηκε ότι ως ΣΤΑΣΥ δεσμεύονται να συνεχίσουν την προσπάθεια. Ο κ. Κοτταράς τόνισε ότι δεν ήταν κάτι εύκολο και απλό, καθώς χρειάστηκαν αρκετές «αλλαγές και παραμετροποιήσεις στα συστήματά μας».

Όπως είπε για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος εργάστηκαν 250 άτομα στη νυχτερινή λειτουργία. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: «Ο ΟΑΣΑ καθιερώνει πλέον σε σταθερή βάση τη λειτουργία του Μετρό (γραμμές 2 και 3), του Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) καθώς και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη συνολική εμπειρία της μετακίνησης στην πόλη, προσφέροντας μια ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή για το κοινό, όλες τις ώρες της ημέρας. Αποτελεί, επιπλέον, ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των υπηρεσιών αστικής συγκοινωνίας και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Αθήνας.

Η νέα υπηρεσία ενισχύει τη συνολική εμπειρία μετακίνησης στην πόλη, προσφέροντας ασφαλή και αξιόπιστη μετακίνηση όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας. Παράλληλα, στηρίζει τον τουρισμό, την ψυχαγωγία και την οικονομική δραστηριότητα, αναβαθμίζοντας την εικόνα της Αθήνας ως ευρωπαϊκής μητρόπολης.

Καταλυτικό ρόλο στη μετάβαση από την πιλοτική εφαρμογή στη μόνιμη λειτουργία είχαν οι εργαζόμενοι σε όλα τα μέσα, που με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης στήριξαν το εγχείρημα.

Η λειτουργία Μετρό και Τραμ

Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 του Μετρό από 22:00 έως 10:00

Η λειτουργία Γραμμών Λεωφορείων

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, και κάθε Σάββατο, ξεκινά η 24ωρη λειτουργία 11 επιπλέον λεωφορειακών γραμμών, πέραν των γραμμών που ήδη εκτελούν δρομολόγια 24ωρης ή νυχτερινής λειτουργίας.

Γραμμές 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα, από 13/09 :

  • 049 Πειραιάς – Ομόνοια
  • 221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία
  • 224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου
  • 421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή
  • 550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά
  • 608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου
  • 703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)
  • 842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός
  • Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος
  • Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη
  • Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Γραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες τις εβδομάδας:

  • 040 Πειραιάς – Σύνταγμα
  • 11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία
  • Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών
  • Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών
  • Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών
  • Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας:

  • 400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας
  • 500 Πειραιάς – Κηφισιά
  • 790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη
  • Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά

Δείτε φωτογραφίες από την πρώτη ημέρα της 24ωρης λειτουργίας:

Μετρό, Τραμ, Σάββατο, 24ωρη λειτουργία

Μετρό, Τραμ, Σάββατο, 24ωρη λειτουργία

Μετρό, Τραμ, Σάββατο, 24ωρη λειτουργία

Μετρό, Τραμ, Σάββατο, 24ωρη λειτουργία

Μετρό, Τραμ, Σάββατο, 24ωρη λειτουργία

Μετρό, Τραμ, Σάββατο, 24ωρη λειτουργία

Μετρό, Τραμ, Σάββατο, 24ωρη λειτουργία

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Γιατί πετάει το μάτι μου;» – Ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές αιτίες

«Στα 75 μου κατάφερα να μετατρέψω το 50% του βάρους μου σε μυϊκή μάζα» – Οι 3 συμβουλές της για να το καταφέρετε και εσείς

Δημόσιο: Σε νέα 24ώρη πανελλαδική απεργία προχωρά η ΑΔΕΔΥ-Ποια είναι τα αιτήματα της

Επιδόματα από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Υποχρεωτική ενημέρωση ασφαλείας από την Microsoft – Όλοι οι χρήστες Windows 10 πρέπει να δράσουν άμεσα

Αξιωματικός του Ναυτικού των ΗΠΑ ισχυρείζεται ότι είδε πολλαπλά UFO σε ένα βράδυ και αποκαλύπτει τι πραγματικά συνέβη
περισσότερα
10:08 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στην Τιθορέα λόγω βλάβης στο σύστημα τηλεδιοίκησης – Ταλαιπωρία για 34 επιβάτες 

Ανακοίνωση εξέδωσε η Hellenic Train, μέσω της οποίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι σήμερα...
09:54 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: 61χρονος ιδιοκτήτης ταβέρνας εντοπίστηκε νεκρός από υπάλληλό του 

Συναγερμός σήμανε σε ΕΚΑΒ και αστυνομία το βράδυ του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο, για ...
09:16 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Μια 36χρονη φέρεται να μαχαίρωσε τον Τούρκο οδηγό – Ερευνάται το ενδεχόμενο να τον τραυμάτισε μέσα στο φορτηγό του 

Νέες πληροφορίες για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 14 Σεπτ...
08:21 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Καλλιθέα: Σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου 

Λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «6ος Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας 2025» σήμερα Κυριακή...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος