Δυναμική εκκίνηση για το πρώτο Σάββατο της 24ωρης λειτουργίας του μετρό – «Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους από τη διασκέδαση» λέει ο Κυρανάκης

Με επιτυχία το πρώτο Σάββατο της 24ωρης λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής με χιλιάδες πολίτες να επιστρέφουν στο σπίτι τους με ασφάλεια χρησιμοποιώντας το μετρό, το τραμ και λεωφορεία.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, o αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι θα σωθούν αρκετές ζωές, καθώς οι νέοι θα γυρνάνε με ασφάλεια στο σπίτι τους.

«Είναι δύσκολα αποδείξιμο, αλλά πέρα για πέρα αληθινό ότι από σήμερα και κάθε Σάββατο κάποιες ζωές στους ελληνικούς δρόμους θα σωθούν ακριβώς επειδή οι εργαζόμενοι βάζουν τεράστια πλάτη για να έχουμε πλέον 24ωρο μετρό, 24ωρες γραμμές λεωφορείου και 24ωρο τραμ κάθε Σάββατο βράδυ.

Αυτός είναι ο λόγος που το κάνουμε για να μπορέσουμε ειδικά τα νέα παιδιά να τα γυρνάμε σπίτι το βράδυ του Σαββάτου με ασφάλεια, για τους γονείς τους οι οποίοι ανησυχούν, για κάθε νέο ο οποίος να βγει Σάββατο βράδυ στην Αθήνα να διασκεδάσει και θέλει μία αξιόπιστη εναλλακτική για να μπορεί να μην ανησυχεί για τον τρόπο που θα γυρίσει», δήλωσε ο κ. Κυρανάκης.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ. ΣΥ., Θανάσης Κοτταράς, δήλωσε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης πως «είμαστε πολύ χαρούμενοι για δύο λόγους».

«Πρώτον γιατί πρώτη φορά εφαρμόζουμε στο μετρό την 24ωρη λειτουργία του Σαββάτου» και «το δεύτερο και σημαντικότερο, γιατί απόψε, χιλιάδες επιβάτες και ιδιαίτερα χιλιάδες νέοι αγκάλιασαν αυτή τη νυχτερινή λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό, του τραμ και των λεωφορειακών γραμμών».

Μάλιστα, όπως είπε «οι νέοι κυρίως αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για να μεταφέρεται ο κόσμος και με ασφάλεια και οικονομικά στο σπίτι του και να μειωθούν όσο γίνεται τα τροχαία ατυχήματα το βράδυ του Σαββάτου».

Όπως είπε ο κόσμος είναι πολύ ευχαριστημένος με το μέτρο και είναι κάτι που θέλει να συνεχιστεί και δεσμεύτηκε ότι ως ΣΤΑΣΥ δεσμεύονται να συνεχίσουν την προσπάθεια. Ο κ. Κοτταράς τόνισε ότι δεν ήταν κάτι εύκολο και απλό, καθώς χρειάστηκαν αρκετές «αλλαγές και παραμετροποιήσεις στα συστήματά μας».

Όπως είπε για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος εργάστηκαν 250 άτομα στη νυχτερινή λειτουργία. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: «Ο ΟΑΣΑ καθιερώνει πλέον σε σταθερή βάση τη λειτουργία του Μετρό (γραμμές 2 και 3), του Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) καθώς και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη συνολική εμπειρία της μετακίνησης στην πόλη, προσφέροντας μια ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή για το κοινό, όλες τις ώρες της ημέρας. Αποτελεί, επιπλέον, ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των υπηρεσιών αστικής συγκοινωνίας και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Αθήνας.

Η νέα υπηρεσία ενισχύει τη συνολική εμπειρία μετακίνησης στην πόλη, προσφέροντας ασφαλή και αξιόπιστη μετακίνηση όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας. Παράλληλα, στηρίζει τον τουρισμό, την ψυχαγωγία και την οικονομική δραστηριότητα, αναβαθμίζοντας την εικόνα της Αθήνας ως ευρωπαϊκής μητρόπολης.

Καταλυτικό ρόλο στη μετάβαση από την πιλοτική εφαρμογή στη μόνιμη λειτουργία είχαν οι εργαζόμενοι σε όλα τα μέσα, που με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης στήριξαν το εγχείρημα.

Η λειτουργία Μετρό και Τραμ

Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 του Μετρό από 22:00 έως 10:00

Η λειτουργία Γραμμών Λεωφορείων

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, και κάθε Σάββατο, ξεκινά η 24ωρη λειτουργία 11 επιπλέον λεωφορειακών γραμμών, πέραν των γραμμών που ήδη εκτελούν δρομολόγια 24ωρης ή νυχτερινής λειτουργίας.

Γραμμές 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα, από 13/09 :

049 Πειραιάς – Ομόνοια

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Γραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες τις εβδομάδας:

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας:

400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας

500 Πειραιάς – Κηφισιά

790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη

Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά

Δείτε φωτογραφίες από την πρώτη ημέρα της 24ωρης λειτουργίας: