Βίκι Κριπς – Λάζαρος Γουναρίδης: Γάμος με διεθνή ακτινοβολία

Η διάσημη ηθοποιός Βίκι Κριπς παντρεύτηκε τον Έλληνα βοηθό παραγωγής, Λάζαρο Γουναρίδη σε μια τελετή που συνδύασε αυθεντικότητα, παράδοση και την εκλεπτυσμένη λάμψη των διεθνών σταρ.

H Βίκι Κριπς έζησε μια από τις πιο μαγικές στιγμές της ζωής της στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Η ηθοποιός, που είχε κερδίσει τις εντυπώσεις στην ταινία «Αόρατη κλωστή» πλάι στον Ντάνιελ Ντέι Λιούις και φέτος έκανε αισθητή την παρουσία της στη Βενετία, παντρεύτηκε τον Έλληνα βοηθό παραγωγής ταινιών Λάζαρο Γουναρίδη, τον οποίο γνώρισε στα γυρίσματα της ταινίας «Hot milk» της Ρεμπέκα Λένκιεβιτς, που έγιναν τον Ιούλιο του 2023 στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Λαύριο, στον Μαραθώνα, στη Νέα Μάκρη, στον Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας.

Μαζί με την Κριπς πρωταγωνιστούν η Φιόνα Σο, η Έμμα Μάκι και ο Βαγγέλης Μουρίκης. Ο έρωτας του ζευγαριού ήταν κεραυνοβόλος και δύο χρόνια αργότερα, στα τέλη του περασμένου Μαΐου, αποφάσισε να επισημοποιήσει τη σχέση του. Η τελετή ήταν μια ωδή στην ελληνική παράδοση και στην ομορφιά. Το ζευγάρι επέλεξε το εξοχικό των γονιών του γαμπρού, με θέα στη θάλασσα, ενώ η νύφη έφτασε συνοδευόμενη από τα δύο παιδιά της με ψαροκάικο.

Δελφίνια εμφανίστηκαν κοντά στο σκάφος, προσθέτοντας μια νότα μαγείας που θα μείνει αξέχαστη σε όλους όσοι παρευρέθησαν. «Αυτή είμαι εγώ που παντρεύομαι στον ήλιο, στη θάλασσα και στον ελληνικό άνεμο τον υπέροχο Λάζαρό μου…», έγραψε μεταξύ άλλων η 41χρονη ηθοποιός στο Instagram.

Η πρόταση γάμου ήρθε με τον πιο τρυφερό και αυθόρμητο τρόπο τα Χριστούγεννα. Ο Λ. Γουναρίδης επέλεξε μια στιγμή γεμάτη ζεστασιά και η Β. Κριπς ένιωσε αμέσως ότι όλα θα έπαιρναν τον δρόμο τους. «Όλα έγιναν πολύ αυθόρμητα», είπε η νύφη στη βρετανική «Vogue». «Το πρόγραμμά μου είναι πάντα τρελό. Εκείνο το Σαββατοκύριακο το σχολείο των παιδιών μου ήταν κλειστό, οπότε απλώς το επιλέξαμε! Ένιωσα ότι ακολουθώ το ένστικτό μου και αυτό πάντα με οδηγεί σωστά. Μερικές φορές οι άνθρωποι λένε “αυτό είναι πολύ βιαστικό”, αλλά στο τέλος όλα έγιναν πιο τέλεια από όσο μπορούσα να φανταστώ».

Γεννημένη στο Λουξεμβούργο, με σπουδές στη Ζυρίχη και στη Νέα Υόρκη, η Β. Κριπς έχει καθιερωθεί ως ηθοποιός διεθνούς εμβέλειας. Από τη διθυραμβικά υποδεχόμενη ερμηνεία της δίπλα στον Ντ. Ντέι Λιούις στην ταινία «Αόρατη κλωστή» του Πολ Τόμας Άντερσον έως την εκπληκτική μεταμόρφωσή της σε αυτοκράτειρα της Αυστρίας στην ταινία «Corsage», η Κριπς προκάλεσε αίσθηση, κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου Καλύτερης Ηθοποιού. Η καριέρα της συνδυάζει υποκριτική δεξιοτεχνία και προσωπικό στιλ.

