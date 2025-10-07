Τραμπ: Συνεχάρη την πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, χωρίς να αναφέρει το όνομά της – «Έχει μεγάλη σοφία και δύναμη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχάρη χθες Δευτέρα την υπερσυντηρητική εθνικίστρια πολιτικό Σανάε Τακάιτσι, 64 ετών, πρόεδρο του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ), η οποία αναμένεται να αναδειχθεί και τυπικά νέα Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τις επόμενες ημέρες.

Θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το αξίωμα στην ιστορία της χώρας.

«Η Ιαπωνία μόλις εξέλεξε την πρώτη της γυναίκα πρωθυπουργό, πρόσωπο που χαίρει υψηλού σεβασμού, έχει μεγάλη σοφία και δύναμη. Αυτή είναι σπουδαία είδηση για τον απίστευτο λαό της Ιαπωνίας. Συγχαρητήρια σε όλους!», τόνισε ο 79χρονος αρχηγός του κράτους των ΗΠΑ μέσω Truth Social, χωρίς ωστόσο να συμπεριλάβει το όνομά της στην ανάρτησή του.



Αντιδρώντας, η κ. Τακάιτσι ανέφερε από την πλευρά της μέσω X ότι είναι «πολύ ικανοποιημένη» για τα «θερμά λόγια» του κ. Τραμπ. «Αληθινά ελπίζω να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ για να κάνουμε τη συμμαχία μας ακόμη πιο δυνατή και ευημερούσα και να προωθήσουμε ελεύθερο και ανοικτό Ινδο-Ειρηνικό».

I was very pleased to receive such warm words of congratulations from @realDonaldTrump.

Truly hoping to work together with President Trump to make our 🇯🇵🇺🇸 Alliance even stronger & more prosperous, and to advance a Free and Open Indo-Pacific.… pic.twitter.com/O4yerKUt2x — 高市早苗 (@takaichi_sanae) October 7, 2025



Η πρώην υπουργός Εσωτερικών Ζητημάτων της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, κέρδισε την επαναληπτική ψηφοφορία για τη ηγεσία του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP). Η Τακαΐτσι αναμένεται ότι θα αντικαταστήσει τον Σιγκέρου Ισίμπα στην πρωθυπουργία, καθώς το LDP παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο.

Ωστόσο, μετά από τις πρόσφατες εκλογές, ο συνασπισμός υπό την ηγεσία του LDP δεν έχει την πλειοψηφία σε κανένα κοινοβουλευτικό σώμα και θα απαιτηθεί η συνεργασία με την αντιπολίτευση, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Η Τακαΐτσι νίκησε τον Σιντζίρο Κοϊζούμι στην επαναληπτική ψηφοφορία για την ηγεσία του κόμματος, αφού κανένας από τους πέντε υποψηφίους δεν κέρδισε την πλειοψηφία στον πρώτο γύρο. Η ψηφοφορία στο κοινοβούλιο για την εκλογή του επόμενου πρωθυπουργού αναμένεται να διεξαχθεί στις 15 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ