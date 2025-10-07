Τραμπ: Συνεχάρη την πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, χωρίς να αναφέρει το όνομά της – «Έχει μεγάλη σοφία και δύναμη»

Enikos Newsroom

διεθνή

Σανάε Τακάιτσι
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχάρη χθες Δευτέρα την υπερσυντηρητική εθνικίστρια πολιτικό Σανάε Τακάιτσι, 64 ετών, πρόεδρο του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ), η οποία αναμένεται να αναδειχθεί και τυπικά νέα Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τις επόμενες ημέρες.

Θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το αξίωμα στην ιστορία της χώρας.

«Η Ιαπωνία μόλις εξέλεξε την πρώτη της γυναίκα πρωθυπουργό, πρόσωπο που χαίρει υψηλού σεβασμού, έχει μεγάλη σοφία και δύναμη. Αυτή είναι σπουδαία είδηση για τον απίστευτο λαό της Ιαπωνίας. Συγχαρητήρια σε όλους!», τόνισε ο 79χρονος αρχηγός του κράτους των ΗΠΑ μέσω Truth Social, χωρίς ωστόσο να συμπεριλάβει το όνομά της στην ανάρτησή του.


Αντιδρώντας, η κ. Τακάιτσι ανέφερε από την πλευρά της μέσω X ότι είναι «πολύ ικανοποιημένη» για τα «θερμά λόγια» του κ. Τραμπ. «Αληθινά ελπίζω να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ για να κάνουμε τη συμμαχία μας ακόμη πιο δυνατή και ευημερούσα και να προωθήσουμε ελεύθερο και ανοικτό Ινδο-Ειρηνικό».


Η πρώην υπουργός Εσωτερικών Ζητημάτων της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, κέρδισε την επαναληπτική ψηφοφορία για τη ηγεσία του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP). Η Τακαΐτσι αναμένεται ότι θα αντικαταστήσει τον Σιγκέρου Ισίμπα στην πρωθυπουργία, καθώς το LDP παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο.

Ωστόσο, μετά από τις πρόσφατες εκλογές, ο συνασπισμός υπό την ηγεσία του LDP δεν έχει την πλειοψηφία σε κανένα κοινοβουλευτικό σώμα και θα απαιτηθεί η συνεργασία με την αντιπολίτευση, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Η Τακαΐτσι νίκησε τον Σιντζίρο Κοϊζούμι στην επαναληπτική ψηφοφορία για την ηγεσία του κόμματος, αφού κανένας από τους πέντε υποψηφίους δεν κέρδισε την πλειοψηφία στον πρώτο γύρο. Η ψηφοφορία στο κοινοβούλιο για την εκλογή του επόμενου πρωθυπουργού αναμένεται να διεξαχθεί στις 15 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περίπου οι μισοί οδηγοί που χάθηκαν στην άσφαλτο είχαν στο αίμα τους μια συγκεκριμένη ουσία – Ποια είναι αυτή;

Ποια συμπτώματα στο στόμα μπορεί να δείχνουν ότι έχετε διαβήτη

Βουλή: Σήμερα αρχίζει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας

ΣΕΒ: Τι αναμένεται να πει σήμερα ο Μητσοτάκης για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία

Ζώδια και σχέσεις: Το χειρότερο ταίρι που μπορείτε να επιλέξετε – «Προσέξτε την αστρολογική συμβατότητα»

Signal: Μη χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή στα νέα iPhone 17 – «Κάντε αυτήν την αλλαγή αμέσως»
περισσότερα
11:05 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Μερτς: Προειδοποιεί για «νέο κύμα αντισημιτισμού» – Καλεί τους πολίτες της Γερμανίας να δείξουν αλληλεγγύη στους Εβραίους

Για «νέο κύμα αντισημιτισμού» στην Γερμανία προειδοποιεί ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στο μήνυ...
10:53 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: «Θετικές» οι πρώτες συνομιλίες στην Αίγυπτο μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ – Πρόκειται να επαναληφθούν σήμερα

Οι έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που άρχισαν χθες, Δευτέρα, στην Αίγυπτο...
10:49 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Καρχαρίας δάγκωσε σέρφερ δύο φορές στο πόδι – Κατάφερε να οδηγήσει μόνος του μέχρι το νοσοκομείο

Ένας άνδρας, περίπου 50 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά στην Νήσο Καγκουρό, όταν δέχθηκε δύο δαγκώμ...
10:12 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε μπανιέρα ξενοδοχείου έπειτα από θερμοπληξία – Γιόρταζαν τα γενέθλια της κόρης τους

Ένα τραγικό περιστατικό συγκλονίζει τη Βραζιλία, όπου ένας αστυνομικός και η σύζυγός του βρέθη...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης