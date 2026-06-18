Η οικογένεια Μέσι επιβεβαίωσε το πρόβλημα υγείας του πατέρα του Αργεντίνου σταρ και ζητεί σεβασμό

Η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση την Πέμπτη (18/6), προκειμένου να ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας του πατέρα του Αργεντινού σούπερ σταρ, Χόρχε Μέσι, ενώ παράλληλα, απάντησε και στις φήμες-σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες.

Στο κείμενο επιβεβαιώνεται ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, ενώ παράλληλα τονίζεται ότι βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση και παρουσιάζει θετική ανταπόκριση. Παράλληλα, η οικογένεια εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για ορισμένα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, κάνοντας λόγο για έλλειψη σεβασμού και ευαισθησίας απέναντι σε ένα αυστηρά προσωπικό και οικογενειακό ζήτημα.

Η ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρει:

«Θέλουμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας δυσαρέσκεια για την έλλειψη ευαισθησίας, σεβασμού και διακριτικότητας με την οποία ορισμένοι άνθρωποι αντιμετώπισαν ένα αυστηρά ιδιωτικό και οικογενειακό θέμα. Η οικογένεια επιθυμεί να διευκρινίσει ότι μόνο οι πιο στενοί συγγενείς διαθέτουν ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες για την κατάσταση του Χόρχε.

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε εκδοχή, δήλωση ή πληροφορία δεν προέρχεται από την ίδια την οικογένεια και τα επίσημα κανάλια της δεν θα πρέπει να θεωρείται έγκυρη ή αληθινή».

Το μήνυμα ολοκληρώνεται με έκκληση για υπευθυνότητα και σεβασμό, καθώς και με ευχαριστίες προς όσους έχουν εκφράσει τη στήριξή τους: «Ευχαριστούμε ειλικρινά για τις εκδηλώσεις αγάπης, σεβασμού και ενδιαφέροντος που έχουμε δεχθεί και ζητούμε να διαφυλαχθούν η ιδιωτικότητα, η εμπιστευτικότητα και η προσωπική ζωή του Χόρχε και ολόκληρης της οικογένειάς του κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας».

Τα δάκρυα του Λιονέλ Μέσι

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη μπορεί να εξηγηθεί και η αντίδραση του Λιονέλ Μέσι στο ματς με την Αλγερία, μετά το πρώτο γκολ από τα τρία που πέτυχε, ξεσπώντας σε δάκρυα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Αφού ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ο σούπερ σταρ της «Αλμπισελέστε» είχε ξεκαθαρίσει ότι η συγκίνησή του δεν σχετιζόταν με το ποδόσφαιρο. «Πρόκειται για έναν λόγο που δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό. Πέρασα μερικές δύσκολες και περίπλοκες ημέρες», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Χόρχε Μέσι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στη ζωή και την καριέρα του Λιονέλ Μέσι. Εκτός από πατέρας του, υπήρξε για δεκαετίες βασικός διαχειριστής των επαγγελματικών υποθέσεων του Αργεντινού άσου και ο βασικός σύνδεσμος με τους συλλόγους στους οποίους αγωνίστηκε, από την Μπαρτσελόνα και την Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι την Ίντερ Μαϊάμι.