Μπαράζ ρευματοκλοπών στη Δυτική Αττική: Οι πυλώνες ηλεκτροδότησης με δεκάδες παράνομες συνδέσεις και το μόνιμο «ράβε-ξήλωνε»

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει λάβει το φαινόμενο των ρευματοκλοπών στη Δυτική Αττική. Οι εικόνες που κατέγραψε ο ΑΝΤ1 σε οικισμούς των Μεγάρων είναι αποκαλυπτικές, αφού σχεδόν σε κάθε πυλώνα ηλεκτροδότησης υπάρχουν δεκάδες παράνομες συνδέσεις.

«Κάθε φορά που έρχεται η αστυνομία ξηλώνονται τα καλώδια πάνω από τις κολώνες της ΔΕΗ και την επόμενη στιγμή, σε δέκα λεπτά, έχουν ξανασυνδεθεί» περιγράφει κάτοικος της περιοχής. «Τα καλώδια είναι τερατώδη. Έχουν ανέβει πάνω με ψηλές σκάλες και τραβούν ρεύμα μέσα σε καταυλισμό» αναφέρει ο Δημήτρης Βόρδος, αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγάρων.

Η λεηλασία στο δίκτυο ηλεκτροδότησης

Η λεηλασία στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στον οικισμό Βλυχό στα Μέγαρα δεν έχει προηγούμενο. Χαρακτηριστικό είναι ένα σημείο, όπου φαίνεται να έχουν σπάσει την κολώνα στο κάτω μέρος και να έχουν τραβήξει καλώδια, με αποτέλεσμα οι κολώνες να είναι ευάλωτες.

Η κάμερα του ΑΝΤ1 εντόπισε ένα καλώδιο που ξεκινά από κολώνα ηλεκτροδότησης. Σε αυτό το σημείο, γίνονται διακλαδώσεις τουλάχιστον 5 καλωδίων με ρεύμα, μέσα σε ξερά χόρτα, ύψους άνω του 1,5 μέτρων.

Μάταιος κόπος είναι οι αστυνομικές επιχειρήσεις, όπως καταγγέλλουν πολίτες και δήμος. Είναι ενδεικτικό ότι τον προηγούμενο μήνα, δυνάμεις της ΟΠΚΕ και συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ αποξήλωσαν παράνομες συνδέσεις στον καταυλισμό. «Αφαιρέθηκαν περίπου 8 χιλιόμετρα καλώδια παράνομων ρευματοδοτήσεων, δυστυχώς όμως το πρόβλημα δεν λύνεται», λέει ο κ. Βόρδος.

«Ήρθαν από την αστυνομία στις 8 το πρωί και ξήλωσαν τα καλώδια και στις 12 το μεσημέρι είχαν ξαναμπεί» δηλώνει κάτοικος της περιοχής.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, κάποιοι Ρομά, δίνουν τη δική τους εκδοχή για τις παράνομες και επικίνδυνες συνδέσεις. «Αν το παιδί σπουδάζει ή πάει σχολείο, δεν πρέπει να διαβάσει;» λέει ένας εξ αυτών.

Σημειώνεται πάντως πως ρεύμα δεν κλέβουν μόνο οι Ρομά. Ένας στους δύο ελέγχους του ΔΕΔΔΗΕ διαπιστώνει ρευματοκλοπή. Στο σύνολο κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα οι ρευματοκλοπές ανέρχονται σε 5,5%, δηλαδή στις 100 κιλοβατώρες, οι 5,5 κλέβονται.

«Συχνά φαινόμενα οι εμπρησμοί και οι ρευματοκλοπές» λέει ο Δήμαρχος Ασπροπύργου

Στον ΑΝΤ1 μίλησε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Ιωάννης Ηλίας, σχετικά με το φαινόμενο των ρευματοκλοπών στην περιοχή, καθώς και τους συχνούς εμπρησμούς στην περιοχή.

Σχετικά με τα τελευταία περιστατικά, την απόπειρα αρπαγής πυροσβεστικού οχήματος που κατέφθασε στην περιοχή για να σβήσει μια φωτιά και το μπαράζ ρευματοκλοπών, τόνισε: «Δυστυχώς αυτό είναι ένα φαινόμενο καθημερινό, ειδικά οι φωτιές που γίνονται από συγκεκριμένη ομάδα κατοίκων, κυρίως από την περιοχή της Νέας Ζωής και όπου υπάρχουν καταυλισμοί Ρομά. Τα τελευταία χρόνια που έχουν ενταθεί οι έλεγχοι της Αστυνομίας, των ελεγκτικών μηχανισμών και του δήμου, τα επεισόδια αυτά έχουν αρχίσει να δημοσιοποιούνται. Υπάρχουν δύο φαινόμενα, αυτά των εμπρησμών και των ρευματοκλοπών. Καθημερινά καίνε οτιδήποτε παίρνουν από το λεκανοπέδιο, μένει το μέταλλο που το πουλούν στα διάφορα σκραπ της περιοχής».

Ερωτηθείς για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τα περιστατικά ανομίας σε συνεργασία με τις αρχές, ώστε να υπάρξει μια λύση στο πρόβλημα, ο δήμαρχος πρόσθεσε: «Η λύση είναι η εντατικοποίηση των ελέγχων, η ενίσχυση του αστυνομικού τμήματος, ώστε να νιώθουν ότι υπάρχει έλεγχος πάνω από αυτούς. Η ανωνυμία και το άβατο δημιουργούν τις όποιες παράνομες ενέργειες. Επίσης, να αλλάξει η κουλτούρα τους, να βρουν μια νόμιμη εργασία και να μην ασχολούνται με αυτά που κάνουν καθημερινά».