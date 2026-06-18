Ύπνος: Ξεχάστε τον κανόνα των 8 ωρών – Η συνήθεια που οι επιστήμονες συνδέουν με διπλάσιο κίνδυνο για την καρδιά

Για χρόνια, η συζήτηση γύρω από τον καλό ύπνο επικεντρωνόταν στη διάρκειά του. Νέα επιστημονική έρευνα, όμως, δείχνει ότι ένας άλλος παράγοντας ίσως είναι εξίσου σημαντικός για την υγεία της καρδιάς: η συνέπεια στην ώρα που πηγαίνουμε για ύπνο. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι μεγάλες διακυμάνσεις στο ωράριο του ύπνου συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Η βραδινή συνήθεια που μπορεί να επιβαρύνει την καρδιά περισσότερο από την έλλειψη ύπνου

Δεν αρκεί μόνο να κοιμάστε αρκετές ώρες. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2026 στρέφει την προσοχή σε μια λεπτομέρεια που οι περισσότεροι από εμάς παραβλέπουμε, και η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη διάρκεια. Αυτό που φαίνεται να έχει πραγματική σημασία για την καρδιά είναι η σταθερότητα της ώρας που πέφτουμε για ύπνο.

Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), περίπου ένας στους τρεις ενήλικες κοιμάται λιγότερο από τις συνιστώμενες επτά ώρες ανά νύχτα. Πρόκειται για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους των οποίων οι νύχτες είναι ήδη σύντομες και, πιθανότατα, άστατες.

Η καρδιά αγαπά τη ρουτίνα: Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη για την ώρα του ύπνου

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Όουλου στη Φινλανδία και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό BMC Cardiovascular Disorders, παρακολούθησε 3.231 άτομα που γεννήθηκαν το 1966. Ο ύπνος τους μετρήθηκε με ειδικές συσκευές παρακολούθησης δραστηριότητας για μία εβδομάδα στην ηλικία των 46 ετών, και στη συνέχεια η κατάσταση της υγείας τους καταγραφόταν μέσω ιατρικών αρχείων για περισσότερα από δέκα χρόνια.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακά: Όσοι είχαν πολύ άστατη ώρα ύπνου από νύχτα σε νύχτα και περνούσαν λιγότερες από οκτώ ώρες στο κρεβάτι, αντιμετώπιζαν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο να υποστούν ένα σοβαρό καρδιαγγειακό επεισόδιο, όπως έμφραγμα ή εγκεφαλικό, σε σύγκριση με εκείνους που διατηρούσαν έναν πιο σταθερό ρυθμό.

Παραδόξως, η ώρα που ξυπνούσαν οι συμμετέχοντες δεν έδειξε κάποια ξεκάθαρη σύνδεση. Η στιγμή που κοιμόμαστε –το πιο ασταθές σημείο στο πρόγραμμά μας– είναι αυτή που έκανε τη διαφορά.

Ένας ρυθμός που το σώμα δεν ξεχνά

Γιατί όμως το σώμα επηρεάζεται τόσο πολύ από τη συνέπεια; Ο ύπνος καθορίζεται από ένα εσωτερικό βιολογικό ρολόι που τρέφεται από τη ρουτίνα. Όταν η ώρα του ύπνου αλλάζει διαρκώς, αυτό το ρολόι χάνει τον προσανατολισμό του. Ένας αυξανόμενος όγκος ερευνών συνδέει αυτού του είδους τη διαταραχή με προβλήματα στην αρτηριακή πίεση και τον μεταβολισμό, παράγοντες που είναι καθοριστικοί για την υγεία της καρδιάς.

Οι ερευνητές εμφανίζονται προσεκτικοί: η μελέτη τους δείχνει μια συσχέτιση και όχι μια αποδεδειγμένη σχέση αιτίας-αποτελέσματος, ενώ βασίζεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων από τη Φινλανδία. Αυτό σημαίνει ότι ένα άστατο πρόγραμμα από μόνο του δεν θα προκαλέσει έμφραγμα.

Ωστόσο, το μήνυμα είναι ενθαρρυντικό, επειδή η ώρα που πέφτουμε για ύπνο είναι κάτι που οι περισσότεροι από εμάς μπορούμε πράγματι να ελέγξουμε. Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς της μελέτης, η διατήρηση ενός σταθερού προγράμματος ύπνου είναι ένας από τους ελάχιστους μοχλούς για την υγεία της καρδιάς που βρίσκεται στο χέρι μας, χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγή.

Επομένως, το συμπέρασμα δεν είναι να μετράμε τις ώρες με άγχος, αλλά να επιδιώκουμε, όσο το δυνατόν συχνότερα, να σβήνουμε τα φώτα την ίδια ώρα. Μια «βαρετή» συνήθεια, ίσως. Η καρδιά μας, όμως, φαίνεται πως αγαπάει τη σταθερότητα.