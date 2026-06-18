Φρίκη στην Πάρο: Σπάνια χελώνα εντοπίστηκε κρεμασμένη ως διακοσμητικό πόρτας – ΦΩΤΟ

Μια πρωτοφανής εικόνα, περίμενε μια επισκέπτρια στην Πάρο, η οποία αντίκρισε μια νεκρή θαλάσσια χελώνα κρεμασμένη στην πόρτα ενός σπιτιού, τοποθετημένη εκεί ως «διακοσμητικό» στοιχείο.

Η γυναίκα αντέδρασε άμεσα και ενημέρωσε την οργάνωση Naxos island wildlife protection. Οι άνθρωποι της ΜΚΟ έμειναν άναυδοι από το υλικό που έλαβαν, καθώς διαπίστωσαν ότι δεν επρόκειτο απλώς για μια θλιβερή πράξη ασέβειας προς ένα νεκρό ζώο, αλλά για μια Γερακοχελώνα (Hawksbill – Eretmochelys imbricata). Το συγκεκριμένο είδος είναι ένα από τα σπανιότερα παγκοσμίως, έχει καταγραφεί ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και είναι χαρακτηρισμένο επίσημα ως είδος υπό εξαφάνιση.

Η παρέμβαση της ΕΛΑΣ και οι αντιφάσεις του ιδιοκτήτη

Όπως αναφέρει η οργάνωση Naxos island wildlife protection σε ανάρτησή της στο Facebook, ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, που επενέβη άμεσα στο σημείο, κατέσχεσε τη χελώνα και κάλεσε τον ιδιοκτήτη του σπιτιού να δώσει εξηγήσεις για την πράξη του. Ο ίδιος υπέπεσε σε σημαντικές αντιφάσεις, καθώς αρχικά ισχυρίστηκε στην επισκέπτρια ότι βρήκε το ζώο σε παραλία της Πάρου, ενώ αργότερα υποστήριξε στις αρχές ότι του το είχε δώσει ένα άτομο που πλέον έχει αποβιώσει. Παρά τους ισχυρισμούς του, μαρτυρίες επιβεβαιώνουν ότι η σπάνια χελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο της οικίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τη στάση του.

Για την υπόθεση έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την κατοχή, τη διακίνηση, την εμπορία ή τη μεταφορά προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και μελών τους.

Από την πλευρά της, η ΜΚΟ υπογραμμίζει ότι η μετατροπή ενός τόσο σπάνιου και προστατευόμενου ζώου σε έκθεμα, είναι ηθικά απαράδεκτη και παράνομη, εκφράζοντας την ελπίδα η δικαστική διερεύνηση να ρίξει φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες.