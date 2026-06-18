Πολεοδομίες: Νέες αποκαλύψεις για τον «εγκέφαλο» του κυκλώματος – Οι πιέσεις για δικαίωμα υπογραφής και οι καθυστερήσεις στη διαβίβαση της καταγγελίας

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θέτει στο μικροσκόπιο τις πολεοδομίες όλης της χώρας, ξεκινώντας εκτεταμένο οικονομικό έλεγχο σε στελέχη και υπαλλήλους, καθώς και σε συγγενικά τους πρόσωπα, μετά την εξάρθρωση κυκλώματος στην Αττική. Ήδη έχουν εντοπιστεί και δεσμευτεί ύποπτα ακίνητα και χρηματικά ποσά, ενώ αποκαλύφθηκαν καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση καταγγελιών που αφορούσαν τους φερόμενους ως αρχηγούς του κυκλώματος.

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πολεοδομίες Αττική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκινά εκτεταμένο οικονομικό έλεγχο σε στελέχη και υπαλλήλους πολεοδομικών υπηρεσιών πανελλαδικά, μετά την εξάρθρωση κυκλώματος στην Αττική. Ήδη έχουν δεσμευτεί ύποπτα ακίνητα και χρηματικά ποσά.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς συζήτησε τις καθυστερήσεις στην αποκάλυψη των παράνομων ενεργειών, με τον Δήμαρχο να αποκαλύπτει ότι ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος είχε τεθεί σε διοικητική εξέταση και του είχε αρνηθεί δικαίωμα υπογραφής.
  • Οι φερόμενοι ως αρχηγοί συνέχιζαν την παράνομη δράση τους και μετά την καταδίκη τους για το πόθεν έσχες, ενώ καταγγελία για χρηματισμό του επικεφαλής έφτασε στους δήμους με μεγάλη καθυστέρηση, επιτρέποντας την απόσπασή του.
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Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν οι πολεοδομίες με αφορμή το πρόσφατο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Αττική. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά εκτεταμένος οικονομικός έλεγχος που θα αφορά στελέχη και υπαλλήλους πολεοδομικών υπηρεσιών σε όλη τη χώρα, καθώς και των κοντινών συγγενικών τους προσώπων.

Ήδη, στην υπόθεση των πολεοδομιών που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Αρχή έχει προχωρήσει στον εντοπισμό ακινήτων και χρηματικών ποσών που κρίθηκαν ύποπτα, δίνοντας εντολή για τη δέσμευσή τους μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, η Αρχή παρατήρησε ότι το ζευγάρι των φερόμενων ως αρχηγών του κυκλώματος, είχε αρκετές… σελίδες περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αν και δηλώνονταν ουδέποτε είχαν ελεγχθεί. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι, λίγο πριν συλληφθεί, είχε καταδικαστεί από το Ζ’ Πλημμελειοδικείο Αθηνών, σε φυλάκιση ενός έτους για παράβαση της νομοθεσίας για το πόθεν έσχες.

Η αποκάλυψη του Δημάρχου Κηφισιάς

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, το βράδυ της Τετάρτης, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο της Κηφισιάς και στο επίκεντρο βρέθηκαν οι λόγοι που καθυστέρησαν οι αρχές να διαπιστώσουν τι συνέβαινε όχι μόνο στην πολεοδομία της Κηφισιάς, αλλά και σε άλλες πολεοδομίες της Αττικής.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς αποκάλυψε ότι οι δύο υπάλληλοι είχαν τεθεί σε καθεστώς διοικητικής εξέτασης και ότι για τον έναν από αυτούς που φέρεται να είναι και ο εγκέφαλος του κυκλώματος είχε συνεννοηθεί με τον επικεφαλής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να μην αποκτήσει δικαίωμα υπογραφής, καθώς εκκρεμούσαν εναντίον του καταγγελίες.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Τάσος Τέλλογλου, επικαλούμενος πηγές της αποκεντρωμένης διοίκησης, ο εν λόγω υπάλληλος, προφυλακισμένος πλέον, ασκούσε πιέσεις στον Γρηγόρη Ζαφειρόπουλο, για να του εκχωρηθεί δικαίωμα υπογραφής, πράγμα όμως που δεν έγινε ποτέ.

Πάντως, οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος φαίνεται ότι συνέχισαν και μετά την καταδίκη τους να οργανώνουν την παράκαμψη των πολεοδομικών κανόνων. Σημειώνεται ότι ο φερόμενος ως επικεφαλής είχε καταγγελθεί για χρηματισμό στις 8/11/2024 στην ΑΑΔΕ, με τον φάκελο να διαβιβάζεται την ίδια μέρα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ωστόσο οι τρεις δήμοι τους οποίους αφορούσε η καταγγελία -Κηφισιάς, Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης- έλαβαν την καταγγελία στις 9/5/2025. Το αποτέλεσμα ήταν ο υπάλληλος και επικεφαλής του κυκλώματος να έχει ήδη αποσπαστεί στην περιφέρεια, γιατί ο Δήμος Κηφισιάς δεν μπόρεσε να εκφράσει τις αντιρρήσεις του.

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