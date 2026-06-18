Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Εντολή για έρευνα στις Πολεοδομίες της χώρας – Στο μικροσκόπιο φορολογικές δηλώσεις, πόθεν έσχες και περιουσιακά στοιχεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων στις Πολεοδομίες της χώρας, με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να ανοίγει τους φακέλους υπαλλήλων που κατέχουν καίριες θέσεις και να εξετάζει εξονυχιστικά την οικονομική τους δραστηριότητα.

Η πρόσφατη αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομίες φαίνεται πως αποτέλεσε μόνο την αρχή. Οι έρευνες πλέον αποκτούν πανελλαδικό χαρακτήρα, καθώς η Αρχή επιχειρεί να διαπιστώσει εάν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις παράνομου πλουτισμού ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ερευνώνται από την Αρχή οι υπάλληλοι των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και οι συνάδελφοί τους σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές θα περάσουν από «κόσκινο» φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικές κινήσεις, δηλώσεις πόθεν έσχες και περιουσιακά στοιχεία υπαλλήλων που υπηρετούν σε νευραλγικά πόστα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο απόκτησης ακινήτων, καταθέσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Η έρευνα, ωστόσο, δεν σταματά στους ίδιους τους υπαλλήλους. Στο πεδίο των ελέγχων αναμένεται να βρεθούν συγγενικά πρόσωπα, αλλά και άτομα που ενδεχομένως συνδέονται με οικονομικές συναλλαγές ή εμφανίζονται να διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό τρίτων

«Πρόκειται για μία τεράστια εκ των πραγμάτων έρευνα, η οποία θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο στόχος είναι να ελεγχθούν σε βάθος χρόνου τα πρόσωπα που υπηρετούν σε καίριες θέσεις για να διαπιστωθεί εάν ενδεχομένως έχει διαπραχθεί αδίκημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από κάποιους επίορκους», ανέφεραν παράγοντες της Αρχής.

Σχετικά με τους προσωρινά κρατούμενους στην τελευταία ποινική υπόθεση, ο κ. Βουρλιώτης εντόπισε ακίνητα και μετρητά, για τα οποία έχει προχωρήσει σε εντολή δέσμευσης, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το έργο της Αρχής δεν σταματά εδώ, καθώς προχώρησε σε ακόμα δύο επιχειρήσεις δέσμευσης. Η μία αφορά τον φαρμακοποιό στα βόρεια προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η Αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η δεύτερη αφορά υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου με την εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του Δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Αρχή εντόπισε περισσότερα από δέκα ακίνητα, πολλά αυτοκίνητα και μία θυρίδα σε τράπεζα, τα οποία δεσμεύτηκαν με εντολή του κ. Βουρλιώτη.