Συγκλονίζει η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου: «Έζησα βία στο σπίτι απέναντι στη μητέρα μου αλλά και σε μένα» – ΒΙΝΤΕΟ

Η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου εξομολογήθηκε στην εκπομπή "Στούντιο 4" τις τραυματικές εμπειρίες βίας στο σπίτι κατά τη μητέρα της και την ίδια. Επίσης μίλησε για τον ρατσισμό και τις κοινωνικές διακρίσεις που αντιμετώπισε ως μετανάστρια στη Σουηδία

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Αλεξάνδρα Πασχαλίδου
Φωτογραφία: Instagram/pascalidou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή “Στούντιο 4” και εξομολογήθηκε ότι «Έζησα βία στο σπίτι. Βία και απέναντι στη μητέρα μου αλλά και σε μένα».
  • Η παρουσιάστρια μίλησε για τις τραυματικές εμπειρίες που βίωσε στα παιδικά της χρόνια, τονίζοντας ότι «φοβόμουν ότι με δικάζανε και μάλιστα όχι μόνο εμένα, αλλά και την οικογένεια μου».
  • Αναφέρθηκε επίσης στις προκλήσεις που αντιμετώπισε ως μετανάστρια στη Σουηδία, όπου ήρθε αντιμέτωπη με τον ρατσισμό και τις κοινωνικές διακρίσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης καλεσμένη στην εκπομπή “Στούντιο 4”  και αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή της.

Η παρουσιάστρια μίλησε για τις τραυματικές εμπειρίες που βίωσε στα παιδικά της χρόνια, αλλά και για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ως μετανάστρια στη Σουηδία, όπου ήρθε αντιμέτωπη με τον ρατσισμό και τις κοινωνικές διακρίσεις.

«Έχουμε μια λάθος εντύπωση, πιστεύω πως έχει παραμείνει μια εικόνα της Σουηδίας η οποία είναι πάρα πολύ γυαλισμένη και φτιαγμένη. Ίσως αυτή ανήκει αρκετά στο παρελθόν. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, η Σουηδία δεν είναι ένα νησάκι απομονωμένο. Η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, ο σεξισμός, η καταπίεση των γυναικών, οι ταξικές διαφορές… Αυτά είναι κάτι που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη και σήμερα, μάλιστα πολύ πιο έντονα σήμερα. Η Σουηδία έχει αλλάξει πάρα πολύ, όπως και πολλές άλλες χώρες» ανέφερε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου.

«Έζησα πάρα πολλά που θα ‘θελα να μην τα είχα ζήσει ποτέ. Βία στο σπίτι. Βία και απέναντι στη μητέρα μου αλλά και σε μένα. Νομίζω ότι αυτό δυστυχώς το έχουν ζήσει και αρκετοί Έλληνες. Έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους, όταν έσπασα εγώ το ταμπού και άρχισα να μοιράζομαι και να το λέω, γιατί είναι μεγάλη ντροπή αυτό το πράγμα» εξομολογήθηκε.

«Κι αυτό γιατί φοβόμουν ότι με δικάζανε και μάλιστα όχι μόνο εμένα, αλλά και την οικογένεια μου» συμπλήρωσε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ