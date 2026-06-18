Συγκλονίζει η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου: «Έζησα βία στο σπίτι απέναντι στη μητέρα μου αλλά και σε μένα» – ΒΙΝΤΕΟ

Η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης καλεσμένη στην εκπομπή “Στούντιο 4” και αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή της.

Η παρουσιάστρια μίλησε για τις τραυματικές εμπειρίες που βίωσε στα παιδικά της χρόνια, αλλά και για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ως μετανάστρια στη Σουηδία, όπου ήρθε αντιμέτωπη με τον ρατσισμό και τις κοινωνικές διακρίσεις.

«Έχουμε μια λάθος εντύπωση, πιστεύω πως έχει παραμείνει μια εικόνα της Σουηδίας η οποία είναι πάρα πολύ γυαλισμένη και φτιαγμένη. Ίσως αυτή ανήκει αρκετά στο παρελθόν. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, η Σουηδία δεν είναι ένα νησάκι απομονωμένο. Η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, ο σεξισμός, η καταπίεση των γυναικών, οι ταξικές διαφορές… Αυτά είναι κάτι που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη και σήμερα, μάλιστα πολύ πιο έντονα σήμερα. Η Σουηδία έχει αλλάξει πάρα πολύ, όπως και πολλές άλλες χώρες» ανέφερε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου.

«Έζησα πάρα πολλά που θα ‘θελα να μην τα είχα ζήσει ποτέ. Βία στο σπίτι. Βία και απέναντι στη μητέρα μου αλλά και σε μένα. Νομίζω ότι αυτό δυστυχώς το έχουν ζήσει και αρκετοί Έλληνες. Έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους, όταν έσπασα εγώ το ταμπού και άρχισα να μοιράζομαι και να το λέω, γιατί είναι μεγάλη ντροπή αυτό το πράγμα» εξομολογήθηκε.

«Κι αυτό γιατί φοβόμουν ότι με δικάζανε και μάλιστα όχι μόνο εμένα, αλλά και την οικογένεια μου» συμπλήρωσε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου