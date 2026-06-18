Η Πρόεδρος της ΕΕΜ Καθηγήτρια κ. Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα, εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου την ανάγκη αναγνώρισης της Μαστολογίας ως ανεξάρτητης Ειδικότητας.

Συγκεκριμένα, ανέφερε τα εξής:

«Πρόθεση είναι η εξειδίκευση στη Μαστολογία σε αποδεκτό επίπεδο. Αυτή η πρόθεση έχει ομόφωνα υποστηριχθεί από τους αντιπροσώπους των 47 Εθνικών Εταιρειών Μαστολογίας στο 21ο Παγκόσμιου Συνέδριο Μαστολογίας της Διεθνούς Εταιρείας Μαστολογίας (Senologic International Society-SIS) που έλαβε χώρα στη Ρόδο, 4-7 Μαΐου 2023. Εμείς δεν θέλουμε υποειδικότητα Χειρουργού Μαστού – Εμείς θέλουμε Ειδικότητα Μαστολογίας που συμπεριλαμβάνει και τη χειρουργική του μαστού. Πρόσφατα προστέθηκε σε ΦΕΚ στην Ελλάδα ένα Ευρωπαϊκό Δίπλωμα το FEBS (Fellow of the European Board of Surgery) το οποίο δεν είναι διεθνώς αποδεκτό».

Τόνισε ότι το FEBS είναι ένα ιδιωτικό (UEMS) μη κρατικό δίπλωμα και σημείωσε ότι:

Δεν παρέχει δικαιώματα κλινικής άσκησης. – Δεν αναγνωρίζεται ως προσόν ειδικότητας.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νόμιμη βάση για την ίδρυση της ειδικότητας στην Ελλάδα.

Η Μαστολογία απαιτεί διεπιστημονική εκπαίδευση πολύ πέρα από τη χειρουργική του μαστού.

Μόνο το Υπουργείο Υγείας + το ΚΕΣΥ μπορούν να επισημοποιήσουν και να δημιουργήσουν την ειδικότητα.

Η Ελλάδα επί του παρόντος δεν διαθέτει αναγνωρισμένη ειδικότητα για την Μαστολογία, παρόλο που εδώ και πολλά χρόνια προτείνεται. Με αποτέλεσμα οι γυναίκες να ταλαιπωρούνται και να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, γεγονός που μπορεί να επιβεβαιωθεί επισήμως από τις υποθέσεις που καταλήγουν στα Ελληνικά Δικαστήρια και με τις πραγματογνωμοσύνες που καταγράφονται, υπογράμμισε.

Το FEBS παρέχει στους αποφοίτους την υποειδικότητα του χειρουργού μαστού μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος σπουδών και την επιτυχία σε εξετάσεις στα αγγλικά. Αυτό το δίπλωμα δεν αναγνωρίζεται όμως σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων στην Ευρώπη.

Οι ιατροί που θα θελήσουν να ασχοληθούν με την Μαστολογία, θα αποκτήσουν την ειδικότητα της Μαστολογίας που περιλαμβάνει την γνώση για την λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού της εξεταζόμενης γυναίκας, την εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου στην κάθε μία γυναίκα, την κλινική εξέταση των μαστών και της μασχάλης, το υπερηχογράφημα μαστών και ανάλογα με την ηλικία της γυναίκας τη μαστογραφία, την οποία ο Μαστολόγος θα πρέπει να είναι σε θέση να διαβάσει, αφού την τοποθετήσει στο διαφανοσκόποιο του και την εκτιμήσει ο/η ίδιος/α, χωρίς να διαβάσει εκ των προτέρων την έκθεση του Ακτινολόγου. Στο τέλος της προσωπικής του διαγνωστικής προσέγγισης, μπορεί να διαβάσει και την έκθεση του Ακτινολόγου για οποιοδήποτε λόγο.

Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί οποιαδήποτε ανωμαλία στον μαστό, ο Μαστολόγος θα πρέπει να μπορεί να πραγματοποιήσει την ανάλογη χειρουργική επέμβαση που θα χρειασθεί η κάθε εξεταζόμενη γυναίκα.

Τέλος ο/η Μαστολόγος συμμετέχει και στο Ογκολογικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις με κακοήθεια.

Αμέσως μετά τη λήξη του Συνεδρίου στη Ρόδο, στις 7 Μαΐου 2023, το Δ.Σ. της SIS συνεδρίασε και ο τότε ο Πρόεδρος της Καθηγητής Δρ Schlomo Schneebaum από το Ισραήλ και τα Μέλη του Δ. Σ. της SIS, ομόφωνα απεφάσισαν η Μαστολογία να γίνει ανεξάρτητη ειδικότητα όπως είναι η Ορθοπεδική, η Δερματολογία, η Καρδιολογία κ.ά. και ”Τιμής Ένεκεν” την ενασχόληση με το θέμα αυτό, να την εμπιστευθούν στην Πρόεδρο του επιτυχημένου -κατά κοινή ομολογία- Παγκοσμίου Συνεδρίου Μαστολογίας στη Ρόδο, την κ. Μουζάκα και να την παρακαλέσουν να αναλάβει αυτή την υπόθεση για να την διεκπεραιώσει με τον Υπουργό Υγείας στην Ελλάδα. Έκτοτε (Μάιος 2023), παρόλο που αποφασίστηκε αυτό δεν κατέστη εφικτό μέχρι σήμερα και οι γυναίκες συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται.

Για το θέμα έχει γίνει ενημέρωση στο Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα των δύο Υπουργών των τελευταίων τριών ετών, αλλά η νομοθεσία δεν τους επιτρέπει να αποφασίζουν οι ίδιοι για παρόμοια θέματα. Για να ληφθεί μία τέτοια απόφαση από τον Υπουργό Υγείας θα πρέπει να έχει την θετική εισήγηση του Προέδρου του ΚΕΣΥ (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας) η οποία δεν έγινε ποτέ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Δρ Μουζάκα: Η Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε για την πληρέστερη, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των Δημοσιογράφων και του κοινού για να βοηθήσει στην λήψη απόφασης από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας, όπως ζητά η Διεθνής Εταιρεία Μαστολογίας – SIS, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα της, προκειμένου να ενταχθεί η Μαστολογία στις ανεξάρτητες ειδικότητες. Με την καθιέρωση της Μαστολογίας ως ανεξάρτητης ειδικότητας οι ιατροί που θα θελήσουν να ασχοληθούν με αυτήν, θα αποκτήσουν πλήρη ενημέρωση και γνώση του αντικειμένου, από κάθε πλευρά της ειδικότητας, όπως έχει ήδη αναφερθεί.

Για τους ανωτέρω λόγους, το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να αποφασίσει να γίνει άμεσα η Μαστολογία ανεξάρτητη ειδικότητα και να ενημερωθούν οι γυναίκες μέσω των Δημοσιογράφων, ότι η Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας, που είναι η 1η Εταιρεία Μαστού που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, τον Δεκ. του 1979, υπό τν Αιγίδα της Διεθνούς Εταιρείας Μαστολογίας, είναι δίπλα τους και πρωτοπορεί για την υλοποίηση της ανωτέρω αποφάσεως.

Καλείται το Υπουργείο Υγείας να δημιουργήσει άμεσα τις κατάλληλες Ιατρονομικές προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στους Έλληνες ιατρούς να εξασκηθούν και να ασκούν την Μαστολογία ως ανεξάρτητη Ειδικότητα και για αυτό η ΕΕΜ ζητά μια Εθνική Ελληνική λύση.