Δολοφονία Βρετανίδας στην Κυψέλη: Η κατάθεση-«κλειδί» της συζύγου του δράστη

Tο κίνητρο που ώθησε τον 26χρονο από το Αφγανιστάν να κόψει με βίαιο τρόπο το νήμα της ζωής της 38χρονης Ελίζαμπεθ Ρος, η οποία είχε αφιερώσει τη ζωή της στην Ευαγγελική Εκκλησία και στις φιλανθρωπίες, συνεχίζουν να αναζητούν οι Αρχές.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας αρνείται ότι διέπραξε το έγκλημα, υποστηρίζοντας στην κατάθεσή του πως βρήκε νεκρή τη Βρετανίδα, με καταγωγή από τη Σκωτία, μέσα στο διαμέρισμά της. Επειδή φοβήθηκε τις ποινικές συνέπειες αποφάσισε να εξαφανίσει το πτώμα, τοποθετώντας το σε μια βαλίτσα, την οποία έκρυψε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Γκύζη. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έχουν πείσει τους έμπειρους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBΙ, ενώ καθοριστική για τις Αρχές κρίθηκε και η κατάθεση της Αμερικανίδας συζύγου του.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να αναζητούν το κίνητρο του εγκλήματος, τοποθετώντας μάλιστα στο κέντρο του «κάδρου» των ερευνών ακόμα και το σεξουαλικό κίνητρο. Και αυτό διότι ο 26χρονος δεν είχε κανέναν λόγο να βρεθεί στο διαμέρισμα της Βρετανίδας, όντας παντρεμένος με την Αμερικανίδα, φίλη του θύματος, με την οποία έχει αποκτήσει και ένα παιδί.

To χρονικό

Οπως έχει γίνει ήδη γνωστό, το βράδυ που διαπράχθηκε το έγκλημα, ο 26χρονος επαγγελματίας πυγμάχος από το Αφγανιστάν, χωρίς να υπάρχει λόγος, βρέθηκε στο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει η 38χρονη στα Εξάρχεια. Εκεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, η άτυχη γυναίκα από τη Βρετανία βρήκε κατά την επιστροφή της τον δράστη ο οποίος επιχείρησε να συνευρεθεί ερωτικά μαζί της, με αποτέλεσμα η κοπέλα να αντιδράσει και ο ίδιος να τη σκοτώσει με ασφυκτικό θάνατο.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το κίνητρο να ήταν η κλοπή, καθώς έπειτα από την αποκάλυψη του εγκλήματος διαπιστώθηκε πως ο 26χρονος πήγε με τη σύζυγό του ταξίδι αναψυχής στην Αράχωβα, ώστε να ηρεμήσει και να καθαρίσει το μυαλό του, όπως υποστήριξε ο ίδιος στην κατάθεσή του. Μάλιστα, διαπιστώθηκε πως ξόδεψε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο προερχόταν από τις κάρτες και τους τραπεζικούς λογαριασμούς του θύματος, ενώ παράλληλα είχε αρπάξει και το κινητό της 38χρονης Βρετανίδας.

Δικαιολογίες

Οι αιτιάσεις και οι δικαιολογίες που προέβαλε ο 26χρονος στους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών δεν έγιναν αποδεκτές, καθώς όπως ανέφεραν πηγές δεν είχαν καμία λογική συνέχεια και σύνδεση. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, και όσον αφορά την απόκρυψη του πτώματος στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Γκύζη, ο 26χρονος φέρεται να την απέδωσε σε έναν άγνωστο «γέρο», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, που βρήκε τυχαία στον δρόμο και του ζήτησε τη… συμβουλή του. Στην προανακριτική κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, ο 26χρονος υποστήριξε πως το επίμαχο βράδυ βρέθηκε στο διαμέρισμα της 38χρονης προκειμένου να συζητήσουν ένα θέμα που αφορούσε τη ΜΚΟ στην οποία εργαζόταν και ο ίδιος και την είχαν ιδρύσει η σύζυγός του και άλλα άτομα, ανάμεσά τους και το θύμα.

Ηταν τότε, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, που βρήκε την 38χρονη νεκρή στο μπάνιο, να βγάζει νερό από το στόμα. Πανικοβλήθηκε και έφυγε από το διαμέρισμα, περπατώντας προς το σπίτι του στην Κυψέλη, ώστε να σκεφτεί πιο ψύχραιμα την κατάσταση. Σε μια στάση, συνάντησε έναν άγνωστο προς αυτόν «γέρο» από τον οποίο ζήτησε τη συμβουλή του, εξιστορώντας του τι είχε συμβεί στο διαμέρισμα. Ως εκ του θαύματος, ο «Νίκος», όπως είπε ότι έλεγαν τον άγνωστο, του αποκάλυψε πως εργαζόταν χρόνια σε νοσοκομεία και ήξερε από τέτοιες υποθέσεις. Τον συμβούλευσε να απομακρύνει το πτώμα από το διαμέρισμα, καθώς θα έμπλεκε με τον νόμο, ενώ τον καθησύχασε λέγοντάς του πως θα φροντίσει ο ίδιος, με το αζημίωτο βέβαια, να εξαφανίσει τη σορό της άτυχης Βρετανίδας.

Την επόμενη ημέρα, σύμφωνα πάντα με τα όσα υποστήριξε στην κατάθεση του ο 26χρονος Αφγανός, ξαναπήγε στο διαμέρισμα, έβαλε το πτώμα της δολοφονημένης γυναίκας σε μια τροχήλατη βαλίτσα και το μετέφερε πίσω από τον Πανελλήνιο, όπου τον περίμενε ο «Νίκος» και του την παρέδωσε. Πρώτα όμως του έδωσε το ποσό των 10.000 ευρώ προερχόμενο εξ ολοκλήρου από τις κάρτες της 38χρονης, ώστε να ξεπληρώσει την εξυπηρέτηση που του έκανε.

Η ΜΚΟ και η πυγμαχία

Ο 26χρονος έφτασε στην Ελλάδα σχεδόν περπατώντας από το Πακιστάν μέχρι τα παράλια της Τουρκίας. Εκεί, έπειτα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες, κατάφερε τελικά, το καλοκαίρι του 2017,να περάσει σε ελληνικό νησί και άμεσα να καταθέσει αίτημα ασύλου. Οταν μεταφέρθηκε στην Αθήνα, γνώρισε τη μετέπειτα Αμερικανίδα σύζυγό του, η οποία εργαζόταν σε μια ΜΚΟ που έχει δημιουργήσει η Αμερικανική Ευαγγελική Εκκλησία για τη στήριξη των μεταναστών και των κακοποιημένων γυναικών.

Για να παντρευτεί την Αμερικανίδα, ο 26χρονος άλλαξε θρήσκευμα και ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Ωστόσο, ο γάμος προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της οικογένειας της Αμερικανίδας, καθώς ποτέ δεν ενέκρινε τον άνθρωπο με τον οποίο συνέδεσε τη ζωή της. Παρ’ όλα αυτά το ζευγάρι συνέχισε τον έγγαμο βίο του, με τον 26χρονο να δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη ΜΚΟ, παραδίδοντας μαθήματα πυγμαχίας σε ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες, ενώ παράλληλα έπαιρνε μέρος και σε επίσημους αγώνες, έχοντας μάλιστα πολλές διακρίσεις στις ελαφρές κατηγορίες βαρών.

Η αποκάλυψη

Η εξαφάνιση και στη συνέχεια η αποκάλυψη της ταυτότητας του πτώματος που βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα σήμαναν συναγερμό στην Αμερικανίδα σύζυγο του δράστη, η οποία άρχισε να τον υποψιάζεται, καθώς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είχε δει τη Βρετανίδα φίλη της πριν εξαφανιστούν τα ίχνη της. Αρχισε να τον πιέζει και να ζητά εξηγήσεις.

Η ίδια παραδέχθηκε στις Αρχές πως η συμπεριφορά του συντρόφου της, σε συνδυασμό με τα γραπτά μηνύματα και τις επίμαχες ημερομηνίες, της προκάλεσε έντονη ανησυχία. Οπως εξήγησε, η σύνδεση όλων αυτών των γεγονότων την οδήγησε σε σκοτεινές σκέψεις που την έκαναν να αισθάνεται εξαιρετικά άβολα και να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Η ανησυχία της μετατράπηκε σε τρόμο μόλις επιβεβαιώθηκε επίσημα ότι το θύμα ήταν η Βρετανίδα φίλη της. Από εκείνη τη στιγμή, η ίδια και ο σύζυγός της εγκατέλειψαν την κατοικία τους, επιλέγοντας να κοιμούνται κάθε βράδυ σε διαφορετικά καταλύματα.

Την ίδια περίοδο, η γυναίκα άρχισε να λαμβάνει απειλητικά μηνύματα για τη ζωή της οικογένειάς της, συνοδευόμενα από φωτογραφίες της ίδιας και του μωρού της. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο αποστολέας αυτών των εκφοβιστικών μηνυμάτων ήταν ο ίδιος ο σύζυγός της, ο οποίος προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να αποπροσανατολίσει τις Αρχές και να εμφανιστούν ο ίδιος και η οικογένειά του ως υποψήφια θύματα.

Οταν ο Αφγανός πυγμάχος τής αποκάλυψε πως ο ίδιος σκότωσε την 38χρονη -καθώς πίστευε πως ήθελε να τη στρέψει σε ένα πιο αυστηρό χριστιανικό δόγμα και φοβόταν μη χάσει την ίδια και το παιδί τους- μην αντέχοντας το βάρος της αποκάλυψης απευθύνθηκε στην Αστυνομία. Στους αστυνομικούς είπε μεταξύ άλλων πως με τα χρήματα που υφάρπαξε από τις κάρτες του θύματος, ο Αφγανός δράστης της έκανε δώρο ένα καινούργιο και πανάκριβο κινητό.

Η γνωριμία

Η Αμερικανίδα ανέφερε στην κατάθεσή της ότι η πρώτη της επαφή με τη Βρετανίδα έγινε τον Φεβρουάριο του 2026, καθώς συμμετείχαν μαζί σε εθελοντικές ομάδες και θρησκευτικές συγκεντρώσεις. Σύμφωνα με την ίδια, η Βρετανίδα ήταν μια εξαιρετικά ευγενική, πρόσχαρη και καλόκαρδη γυναίκα, η οποία πίστευε βαθιά ότι ο προορισμός της στη ζωή ήταν η προσφορά στον συνάνθρωπο. Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν από κοντά ήταν στις 12 Ιουλίου, αμέσως μετά το πέρας μιας ομαδικής μελέτης της Αγίας Γραφής.

Καθώς αποχωρούσαν, η Ελίζαμπεθ της πρότεινε να κάνουν έναν περίπατο. Εκείνη αρνήθηκε λόγω μιας υποχρέωσης, οπότε η 38χρονη στράφηκε στον σύζυγό της. Εκείνος, διακρίνοντας την έντονη επιθυμία της για παρέα, συμφώνησε να την ακολουθήσει. Αρχικά περπάτησαν όλοι μαζί για ένα διάστημα και στη συνέχεια ο άνδρας της συνέχισε τη διαδρομή μόνος με τη Βρετανίδα.

Στις 18 Ιουλίου, έξι ημέρες μετά, η γυναίκα προσπάθησε να επικοινωνήσει ξανά μαζί της μέσω μηνύματος, προτείνοντάς της να βοηθήσει σε μια διανομή τροφίμων στη Μαλακάσα, όμως δεν έλαβε ποτέ απάντηση. Οταν ρώτησε τον σύζυγό της, εκείνος της ανέφερε ότι η δική τους τελευταία επικοινωνία είχε γίνει στις 15 Ιουλίου. Τότε, η 38χρονη του είχε ζητήσει να τη συνοδεύσει το απόγευμα για να παραδώσουν μια βίβλο σε κάποιο άτομο.

Οπως υποστήριξε ο σύζυγός της, τελικά δεν πήγε μαζί της. Η ίδια η μάρτυρας θυμάται ότι εκείνη την ημέρα είδε στο κινητό του μια αναπάντητη κλήση από την Ελίζαμπεθ, καθώς και ένα γραπτό μήνυμα που έγραφε: «Σε ευχαριστώ για την πρόθεσή σου να με ακολουθήσεις».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έμπειροι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών είχαν εντοπίσει το βίντεο ντοκουμέντο του Αφγανού να περπατά με την τροχήλατη βαλίτσα -με το πτώμα της άτυχης γυναίκας στο εσωτερικό της- ανά χείρας σε δρόμο κοντά στο σπίτι της και είχαν σχηματίσει μια εικόνα για τα χαρακτηριστικά του δράστη, αλλά και τις τελευταίες κινήσεις του.

Η μαρτυρία, ωστόσο, της Αμερικανίδας συζύγου του φερόμενου ως δράστη του φονικού απλά επέσπευσε τη σύλληψή του και μάλιστα με επιπλέον στοιχεία. Ο ίδιος, πάντως, συνεχίζει να αρνείται πως έχει σχέση με το έγκλημα και επιμένει στην εκδοχή τις τυχαίας ανακάλυψης του πτώματος της Βρετανίδας.

Οι «θετοί» γονείς

Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 26χρονο Αφγανό. Ζευγάρι Αμερικανών, που τον φρόντιζε ως ανήλικο στη Λέσβο, δηλώνει σοκαρισμένο και εκφράζει δυσπιστία, καθώς κατά το παρελθόν δεν είχε εκδηλώσει βίαιη συμπεριφορά. Η γνωριμία τους έγινε στη Μόρια το 2016, όπου ο κατηγορούμενος εργαζόταν ως μεταφραστής και οι Αμερικανοί τον είχαν βοηθήσει μετά την καταστροφή της σκηνής του.

Μιλώντας στην «Daily Mail», το ζευγάρι ανέφερε ότι αδυνατεί να συνδέσει τον άνθρωπο που γνώρισε πριν από περίπου μία δεκαετία με όσα του αποδίδονται σήμερα. «Οταν άκουσα τα νέα, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ήταν αλήθεια. Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια», δήλωσε η γυναίκα. «Δεν μοιάζει καθόλου αληθινό. Συνεχίζω να σκέφτομαι ότι θα ξυπνήσω και θα ήταν ένας εφιάλτης. Είμαι συντετριμμένη. Δεν μπορώ να βγάλω νόημα από όλο αυτό. Είναι σαν να νιώθω γι’ αυτό το αγόρι, που πλέον είναι ένας ενήλικος άνδρας, την αγάπη και τη στοργή μιας μητέρας», προσέθεσε.