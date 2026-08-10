Το μακάβριο «μυστικό» του Μυστρά – Οι αντιφάσεις του 55χρονου που κρατούσε επί χρόνια σε καταψύκτη τη σορό του πατέρα του

Γιατί ο 55χρονος άνδρας κρατούσε επί χρόνια σε καταψύκτη τη σορό του πατέρα του. Οι αντιφάσεις και η «παθολογική αγάπη» για τους γονείς του.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε παθολογικά αίτια φαίνεται πως οφείλεται ο θάνατος του 90χρονου συνταξιούχου δασκάλου στον Μυστρά, τη σορό του οποίου κρατούσε μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη ξενοδοχείου ο ίδιος ο γιος του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη που λάμβανε ο πατέρας του.

Ο ιατροδικαστής που πραγματοποίησε νεκροψία-νεκροτομή στο πτώμα του 90χρονου δεν κατάφερε να προσδιορίσει το χρονικό διάστημα θανάτου, καθώς το πτώμα επί χρόνια ήταν σε βαθιά ψύξη. Η πρώτη εκτίμησή του κάνει λόγο για παθολογικά αίτια, καθώς δεν υπάρχουν εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Από το σώμα του 90χρονου έχουν ήδη ληφθεί δείγματα γενετικού υλικού και ιστών για τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα οποία απεστάλησαν σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Το τελικό πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Πρόκειται για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, καθώς είναι πρωτοφανές για τα ελληνικά χρονικά ένας γιος να διατηρεί σε βαθιά ψύξη τη σορό του πατέρα του, προκειμένου να συνεχίζει να εισπράττει τη σύνταξή του, ύψους περίπου 1.600 ευρώ τον μήνα, αλλά και τη σύνταξη της μητέρας του, την οποία λάμβανε επίσης ο 90χρονος μετά τον θάνατο της συζύγου του.

Φυλάκιση

Σημειώνεται ότι ο 55χρονος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σπάρτης, μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης που αφορά τα στοιχεία που είχε δώσει στους αστυνομικούς σχετικά με το πού βρισκόταν ο πατέρας του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος στους αστυνομικούς, όταν αποκαλύφθηκε η συγκλονιστική υπόθεση, τοποθέτησε τη σορό του πατέρα του στον επαγγελματικό καταψύκτη της ξενοδοχειακής μονάδας πριν από περίπου δυόμισι χρόνια όταν ο 90χρονος πέθανε από παθολογικά αίτια. Ολα δείχνουν ότι αυτό το έκανε προκειμένου να λαμβάνει τη διπλή σύνταξη του πατέρα του.

Μάλιστα ο 55χρονος σταδιακά μέσα σε διάστημα δύο ετών σταμάτησε να λειτουργεί και την ξενοδοχειακή μονάδα και μάλιστα την περιέφραξε, έβαλε εμπόδια και ταμπέλες απαγόρευσης στην είσοδο, ενώ γέμισε την περίφραξη του ξενοδοχείου με κάμερες ώστε να ελέγχει τα οχήματα και τους πεζούς που περνούσαν από την περιοχή. Πριν από περίπου οκτώ χρόνια ο 90χρονος «έχασε» τη σύζυγό του και λάμβανε τη σύνταξη της, καθώς και η ίδια ήταν εκπαιδευτικός, ενώ παράλληλα λειτουργούσε και την πετρόκτιστη ξενοδοχειακή μονάδα.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του 55χρονου, Αγις Κοκορός, δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση. Επισημαίνει ότι ο γιος είχε αναλάβει προσωπικά τη φροντίδα των γονιών του επί σειρά ετών από υπερβολική αφοσίωση προς αυτούς και εκτιμά ότι το κίνητρο των ενεργειών του δεν ήταν οικονομικό, αλλά συνδέεται κυρίως με την ψυχολογική του κατάσταση.

«Η μητέρα του ήταν πριν από κάποια χρόνια βαριά άρρωστη και ο ίδιος, από τη στοργή που είχε, δεν είχε προσλάβει αποκλειστική νοσοκόμα. Τους φρόντιζε ο ίδιος», λέει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο η απουσία του πατέρα του και το γεγονός πως οι γείτονες ποτέ δεν άκουσαν κάτι για την τύχη του αγαπητού πρώην δάσκαλου στην περιοχή -και μάλιστα επί σειρά ετών- δημιούργησαν ψιθύρους στην κωμόπολη του Μυστρά. Το τελευταίο διάστημα αυτοί οι ψίθυροι μετατράπηκαν σε καταγγελίες προς την Αστυνομία για την «εξαφάνιση» του πρώην δασκάλου, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να ρωτήσουν τον 55χρονο γιο του για την υγεία του. Ο ίδιος άρχισε να πέφτει σε αντιφάσεις και τελικά είπε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του το τελευταίο διάστημα ζει σε διαμέρισμα στην περιοχή της Καισαριανής στην Αθήνα, έχοντας στο πλευρό του μια γυναίκα για να τον βοηθά στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

Νέα έρευνα

Οι αστυνομικοί υποψιάστηκαν ότι ο 55χρονος έλεγε ψέματα και κινητοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να διασταυρώσουν τα όσα ισχυρίστηκε. Ηρθαν σε επικοινωνία με συγγενικό του πρόσωπο που ζει μόνιμα στην Αθήνα για να διαπιστωθεί τελικά πως το διαμέρισμα στην Καισαριανή δεν κατοικείται από τον 90χρονο πρώην δάσκαλο.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν νέα έρευνα στους χώρους του κλειστού ξενοδοχείου και αποκάλυψαν το μακάβριο εύρημα στον επαγγελματικό καταψύκτη, όπου μάλιστα ο 55χρονος είχε τοποθετήσει βαριά αντικείμενα για να σφραγίσει καλύτερα την πόρτα του ψυγείου.

Στο δικαστήριο όπου οδηγήθηκε την Παρασκευή, ο 55χρονος, κατά την απολογία του και αναφερόμενος στη σύνταξη που λάμβανε, τόνισε πως δεν έχει οικονομικό πρόβλημα και το κίνητρο για την πράξη του ήταν καθαρά η αγάπη προς τον πατέρα του.