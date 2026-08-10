Ρωσία: Σφοδρή επίθεση από εκατοντάδες ουκρανικά drones και 12 νεκροί – Στο στόχαστρο βιομηχανίες και διυλιστήρια

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Σφοδρό κύμα ουκρανικών επιθέσεων με εκατοντάδες drones έπληξε τη νύχτα 16 περιοχές της Ρωσίας και την κατεχόμενη Κριμαία, προκαλώντας πολύνεκρο χτύπημα στο Ταταρστάν και εκτεταμένες ζημιές σε βιομηχανικές υποδομές.

Αρχές στη Δημοκρατία του Ταταρστάν στη Ρωσία ανακοίνωσαν ότι 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιθέσεων στην πόλη Νιζνεκάμσκ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.600 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Η επίθεση, η οποία βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη στις 08:30 ώρα Ελλάδος, «διεξάγεται εναντίον βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπως και μη στρατιωτικών. Δυστυχώς υπάρχουν νεκροί», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση των περιφερειακών αρχών.

Σύμφωνα με τους τοπικούς αξιωματούχους, η επίθεση έπληξε βιομηχανικές και πολιτικές εγκαταστάσεις στο Νιζνεκάμσκ, ένα σημαντικό βιομηχανικό κέντρο που φιλοξενεί εργοστάσια πετρελαίου και χημικών.

Ο δήμαρχος του Νίζνεκαμσκ, Ραντμίρ Μπελιάεφ, είχε ανακοινώσει απειλή επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη νωρίς την 10η Αυγούστου, χωρίς αρχικά να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ στη συνέχεια οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι στόχοι περιλάμβαναν τόσο βιομηχανικές όσο και πολιτικές υποδομές.

Ο επικεφαλής του Ταταρστάν, Ρουστάμ Μινιχάνοφ, κήρυξε ημέρα πένθους μετά τον ανακοινωθέντα αριθμό των θυμάτων.

Στο στόχαστρο διυλιστήριο πετρελαίου

Ουκρανικά κανάλια στο Telegram ανέφεραν ότι τα drones έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου του Νίζνεκαμσκ, δημοσιεύοντας οπτικό υλικό που δείχνει πυρκαγιά στο σημείο.



Τα βίντεο δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Καταρρίψεις

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ισχυρίστηκε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας κατέστρεψαν ή ανέστειλαν την πορεία 456 ουκρανικών drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα drones καταρρίφθηκαν πάνω από τις περιοχές: Μπριάνσκ, Κουρσκ, Καλούγκα, Τούλα, Μπέλγκοροντ, Οριόλ, Βορόνεζ, Ροστόφ ,Πένζα, Ουλιάνοφσκ, Σαράτοφ, Ορενμπούργκ, Σαμάρα, περιφέρεια Μόσχας, Κράι Κρασνοντάρ, Δημοκρατία του Ταταρστάν και Κριμαία.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε ότι 23 drones καταστράφηκαν ενώ πλησίαζαν τη ρωσική πρωτεύουσα.

Στην περιφέρεια Ροστόφ της Ρωσίας, ο κυβερνήτης Γιούρι Σλιούσαρ ισχυρίστηκε ότι περισσότερα από 70 drones καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων πάνω από το Καμένσκ-Σαχτίνσκι και επτά άλλες περιοχές της περιφέρειας.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Καλούγκα, Βλαντισλάβ Σάπσα, δήλωσε ότι 16 drones καταστράφηκαν πάνω από την περιοχή του, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές.

Οι αρχές της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, ανακοίνωσαν ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση με drone που είχε στο στόχαστρο ένα σπίτι στην τοποθεσία Νόβαγια Ταβολζάνκα.

Η τακτική του Κιέβου

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξει στρατιωτικούς, ενεργειακούς και βιομηχανικούς στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις αυτές αποσκοπούν στην εξασθένηση της ικανότητας της Μόσχας να διεξάγει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

Το Κίεβο έχει επαναλάβει πολλές φορές ότι τέτοιου είδους πλήγματα αποτελούν απάντηση στις συνεχείς επιθέσεις της Ρωσίας με πυραύλους και drones εναντίον ουκρανικών πόλεων και υποδομών.

Πάνω από τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η διπλωματία βρίσκεται σε αδιέξοδο και οι δύο χώρες έχουν αυξήσει σε ισχύ τα πλήγματά τους, προκαλώντας αυξανόμενο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

Με πληροφορίες από: Kyiv Post, ΑΠΕ-ΜΠΕ