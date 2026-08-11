Καιρός: Επιμένει η ζέστη με 38άρια – Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Στα βόρεια, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Θα κυμανθεί στους 35-37 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ στα ηπειρωτικά κατά τόπους θα αγγίξει τους 38 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Θεσσαλίας. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-08-2026