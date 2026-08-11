Σαν σήμερα 11 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Παγκόσμια Ημέρα Steelpan
Γεγονότα
- 1716: Τρομακτική θύελλα με αστραπές, κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμιαία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοικτό πέλαγος, εντελώς απροετοίμαστος για τέτοια ασυνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος.
- 1875: Στο Λόγο του Θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος Α’ στη Bουλή διακηρύσσεται η Αρχή της Δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη «δεδηλωμένη» πλειοψηφία της Bουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη.
- 1988: Ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ Κάιντα («Η Βάση» στα αραβικά).
- 1990: Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο καταδικάζει τους έξι από τους επτά κατηγορούμενους για την υπόθεση του γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο.
- 1996: Ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην Πράσινη Γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι Γκρίζοι Λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ.
- 2015: Κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (3ο Μνημόνιο).
Γεννήσεις
- 1826: Ανδρέας Αναγνωστάκης, διακεκριμένος Έλληνας οφθαλμίατρος. (Θαν. 27/3/1897)
- 1948: Γιαν Πάλαχ, Τσέχος φοιτητής που αυτοπυρπολήθηκε σε πλατεία της Πράγας, διαμαρτυρόμενος για την εισβολή της ΕΣΣΔ στην Τσεχοσλοβακία. (Θαν. 19/1/1969)
- 1950: Στίβεν Βόζνιακ, Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της εταιρίας Apple Inc.
- 1956: Χάλκ Χόγκαν, Αμερικανός παλαιστής και ηθοποιός. (Θαν. 24/7/2025)
Θάνατοι
- 1956: Τζάκσον Πόλοκ, Αμερικανός ζωγράφος, εισηγητής του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. (Γεν. 28/1/1912)
- 2004: Βάσω Μανωλίδου, Ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 21/8/1910)
- 2014: Ρόμπιν Γουίλιαμς, Αμερικανός κωμικός. (Γεν. 21/7/1951)