Σαν σήμερα 11 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Steelpan

Γεγονότα

1716: Τρομακτική θύελλα με αστραπές, κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμιαία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοικτό πέλαγος, εντελώς απροετοίμαστος για τέτοια ασυνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος.

Τρομακτική θύελλα με αστραπές, κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμιαία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοικτό πέλαγος, εντελώς απροετοίμαστος για τέτοια ασυνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. 1875: Στο Λόγο του Θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος Α’ στη Bουλή διακηρύσσεται η Αρχή της Δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη «δεδηλωμένη» πλειοψηφία της Bουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη.

Στο Λόγο του Θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος Α’ στη Bουλή διακηρύσσεται η Αρχή της Δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη «δεδηλωμένη» πλειοψηφία της Bουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη. 1988: Ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ Κάιντα («Η Βάση» στα αραβικά).

Ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ Κάιντα («Η Βάση» στα αραβικά). 1990: Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο καταδικάζει τους έξι από τους επτά κατηγορούμενους για την υπόθεση του γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο.

Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο καταδικάζει τους έξι από τους επτά κατηγορούμενους για την υπόθεση του γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. 1996: Ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην Πράσινη Γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι Γκρίζοι Λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ.

Ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην Πράσινη Γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι Γκρίζοι Λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ. 2015: Κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (3ο Μνημόνιο).

Γεννήσεις

1826: Ανδρέας Αναγνωστάκης, διακεκριμένος Έλληνας οφθαλμίατρος. (Θαν. 27/3/1897)

Ανδρέας Αναγνωστάκης, διακεκριμένος Έλληνας οφθαλμίατρος. (Θαν. 27/3/1897) 1948: Γιαν Πάλαχ, Τσέχος φοιτητής που αυτοπυρπολήθηκε σε πλατεία της Πράγας, διαμαρτυρόμενος για την εισβολή της ΕΣΣΔ στην Τσεχοσλοβακία. (Θαν. 19/1/1969)

Γιαν Πάλαχ, Τσέχος φοιτητής που αυτοπυρπολήθηκε σε πλατεία της Πράγας, διαμαρτυρόμενος για την εισβολή της ΕΣΣΔ στην Τσεχοσλοβακία. (Θαν. 19/1/1969) 1950: Στίβεν Βόζνιακ, Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της εταιρίας Apple Inc.

Στίβεν Βόζνιακ, Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της εταιρίας Apple Inc. 1956: Χάλκ Χόγκαν, Αμερικανός παλαιστής και ηθοποιός. (Θαν. 24/7/2025)

Θάνατοι