Σαν σήμερα 11 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Τάσος Ισαάκ
Σαν σήμερα, στις 11 Ιουλίου 1996, ο Κύπριος διαδηλωτής Τάσος Ισαάκ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στην Πράσινη Γραμμή, κατά τη διάρκεια ειρηνικής διαδήλωσης.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το 1716, τρομακτική θύελλα καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα, με τον λαό να αποδίδει την εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος.
  • Σαν σήμερα το 1875, ο βασιλιάς Γεώργιος Α’ διακηρύσσει στη Bουλή την Αρχή της Δεδηλωμένης, καθορίζοντας ότι η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη «δεδηλωμένη» πλειοψηφία της Bουλής.
  • Το 1988, ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ Κάιντα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Παγκόσμια Ημέρα Steelpan

Γεγονότα

  • 1716: Τρομακτική θύελλα με αστραπές, κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμιαία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοικτό πέλαγος, εντελώς απροετοίμαστος για τέτοια ασυνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος.
  • 1875: Στο Λόγο του Θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος Α’ στη Bουλή διακηρύσσεται η Αρχή της Δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη «δεδηλωμένη» πλειοψηφία της Bουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη.
  • 1988: Ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ Κάιντα («Η Βάση» στα αραβικά).
  • 1990: Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο καταδικάζει τους έξι από τους επτά κατηγορούμενους για την υπόθεση του γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο.
  • 1996: Ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην Πράσινη Γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι Γκρίζοι Λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ.
  • 2015: Κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (3ο Μνημόνιο).

Γεννήσεις

  • 1826: Ανδρέας Αναγνωστάκης, διακεκριμένος Έλληνας οφθαλμίατρος. (Θαν. 27/3/1897)
  • 1948: Γιαν Πάλαχ, Τσέχος φοιτητής που αυτοπυρπολήθηκε σε πλατεία της Πράγας, διαμαρτυρόμενος για την εισβολή της ΕΣΣΔ στην Τσεχοσλοβακία. (Θαν. 19/1/1969)
  • 1950: Στίβεν Βόζνιακ, Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της εταιρίας Apple Inc.
  • 1956: Χάλκ Χόγκαν, Αμερικανός παλαιστής και ηθοποιός. (Θαν. 24/7/2025)

Θάνατοι

  • 1956: Τζάκσον Πόλοκ, Αμερικανός ζωγράφος, εισηγητής του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. (Γεν. 28/1/1912)
  • 2004: Βάσω Μανωλίδου, Ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 21/8/1910)
  • 2014: Ρόμπιν Γουίλιαμς, Αμερικανός κωμικός. (Γεν. 21/7/1951)
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