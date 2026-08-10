ΑΑΔΕ: Ποιες επιχειρήσεις βρίσκονται στο «μάτι» της Αρχής ενόψει του Δεκαπενταύγουστου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, φαίνεται πως βρίσκονται επιχειρήσεις τουριστικών προορισμών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με αυξημένο φορολογικό κίνδυνο αλλά και όσες έχουν βεβαρημένο παρελθόν, καθώς ο ελεγκτικός μηχανισμός της περνά από “κόσκινο” ταμειακές μηχανές αλλά και συναλλαγές POS.

Ενδεικτικά σε αυτές συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων καφέ, beach bars, rent a car και rent a boat, τουριστικά καταλύματα ταβέρνες, εστιατόρια, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.

Οι καταγγελίες

Τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ ελέγχουν και τις καταγγελίες που έχουν δεχθεί από πολίτες-πελάτες – ανταγωνιστές ή οποιωνδήποτε για φαινόμενα φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα:

Εφαρμογή appodixi : Έχουν υποβληθεί συνολικά 225.000 καταγγελίες, από τις οποίες 102.500 έγιναν επωνύμως. Οι αναφορές αφορούν κυρίως μη έκδοση αποδείξεων, ή αποδείξεις-«μαϊμού» και αποδείξεις που εκδόθηκαν αλλά δεν διαβιβάστηκαν στο Taxis.

: Έχουν υποβληθεί συνολικά 225.000 καταγγελίες, από τις οποίες 102.500 έγιναν επωνύμως. Οι αναφορές αφορούν κυρίως μη έκδοση αποδείξεων, ή αποδείξεις-«μαϊμού» και αποδείξεις που εκδόθηκαν αλλά δεν διαβιβάστηκαν στο Taxis. Ηλεκτρονική πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών»: Έχουν ήδη υπερβεί τις 97.000 καταγγελίες και όπως όλα δείχνουν ο αριθμός αυτός θα ανέβει στις 100.000. Από αυτές, οι 10.000 είναι επώνυμες και εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Υπενθυμίζεται πως, μέσω της πλατφόρμας γίνονται και καταγγελίες που αφορούν τελωνειακές παραβάσεις, ή και πιθανά κρούσματα διαφθοράς στελεχών των ελεγκτικών υπηρεσιών.

Ουσιαστικά οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ για χαμηλές εισπράξεις σε σχέση με τα POS, για συχνές ακυρώσεις αποδείξεων, αποκλίσεις αγορών και πωλήσεων, καθυστερημένες διαβιβάσεις και ασυνήθιστα χαμηλή απόδοση ΦΠΑ- διενεργούνται με βάση τις αυτοψίες των κλιμακίων σε συνδυασμό με τις καταγγελίες πολιτών και των ψηφιακών δεδομένων. Στο ίδιο πλαίσιο, η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη δήλωση απόκτησης ταμειακής μηχανής επισύρει πρόστιμο 500 ευρώ.

Οι έλεγχοι

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026, θα διενεργηθούν περισσότεροι από 190.000 έλεγχοι, έρευνες και ειδικές δράσεις κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται το διάστημα αυτό σε επιχειρήσεις, των οποίων η έδρα τους είναι σε Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη αλλά και στα Ιόνια νησιά. Αυτό δεν σημαίνει πως, οι επιχειρήσεις της υπόλοιπης Ελλάδας δεν θα περάσουν από ελέγχους.